TERNI E’ un ragazzo del Gambia, di appena 22 anni, in provincia di Terni come richiedente asilo la persona denunciata dalla Polizia di Stato, per rapina, lesioni e tentato furto con strappo. Il primo episodio di cui si è reso responsabile, risale a giovedì sera, 22 agosto, quando, in sella alla sua bicicletta, si è avvicinato ad una prostituta in viale Brenta e le ha strappato la borsa, causandole anche una lieve ferita al braccio, mentre cerca di trattenerla. Agli agenti della Squadra Volante, la donna aveva fornito una vaga descrizione del giovane e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si era messo sulle sue tracce. La sera seguente, venerdì 23, il gambiano era tornato sul posto, tentando di rapinare un’altra prostituta. Questa volta, però, la donna era riuscita a trattenere la borsa e il giovane era scappato poco prima dell’arrivo degli agenti. Nel corso degli accertamenti, uno dei poliziotti intervenuti si ricorda di aver indentificato una quindicina di giorni prima, proprio nelle stesso luogo, un giovane extracomunitario, che era stato sorpreso mentre si nascondeva dietro una siepe. Anche in questo caso, è stata condotta una rapida indagine che ha portato all’identificazione dell’autore dei reati.