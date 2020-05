«Delitti e Castighi» di Walter Patalocco: viaggio nella cronaca nera dell'Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO «Delitti e castighi. Antiche cronache umbre di ordinaria follia» è il titolo di una delle ultime pubblicazioni di Intermedia Edizioni, casa editrice orvietana, che trasporta il lettore nella società umbra tra 800 e 900, seguendo il filo della cronaca nera di quegli anni. A fare da guida attraverso i secoli, gli omicidi, le truffe, le vendette, crimini mossi dall’amore o dal denaro, è Walter Patalocco, giornalista e quindi «cronista di razza», che da anni si dedica a raccontare la sua terra d’origine, l’Umbria, sotto vari aspetti: autore di una guida turistica, ha scritto anche saggi su economia e politica. In «Delitti e castighi» Patalocco «comincia con le rapine alle diligenze e finisce con gli elicotteri dei Carabinieri che volteggiano sopra i monti Sibillini» spiega Enrico Menduni nella prefazione. Un libro, dunque, che parla di cronaca ed è figlio della cronaca stessa, dato che l’autore «dalle pagine ingiallite dei quotidiani locali e nazionali ha estratto delitti di sangue e figure di briganti, ribelli, truffatori e vagabondi ma anche di gente “per bene”, spesso nella veste delle vittime». Gli avvenimenti non sono divisi per tipologia, né son ordinati secondo un criterio cronologico: la volontà dell’autore è quella di riprodurre la «casualità della cronaca» e, allo stesso tempo, quella di far risaltare le costanti degli ultimi centocinquant’anni circa. Dalle rapine ai ricchi, alle truffe alle suore fino al Pinturicchio sparito, passando per la rapina alla diligenza in pieno stile Far West sullo sfondo della ferrovia Orte-Foligno, ce ne è davvero per tutti i gusti. Un po’ più di mistero grava sul periodo del ventennio fascista, che penalizzava lo spazio dedicato alla cronaca nera per motivi di propaganda. Tra le altre opere di Walter Patalocco ci sono «I rossi e il professore - Ciaurro sindaco di Terni», «ThyssenKruppen», un testo sulla privatizzazione e sugli anni della gestione tedesca delle acciaierie, «L’Umbria si racconta» e «Ternani, che gente!».