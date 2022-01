Terni, degrado in via XX Settembre: a fare pulizia sono i volontari della Ong «Aiutiamoli a Vivere»

TERNI Il problema dell’inciviltà dei cittadini e dell’incuria di certe zone della città è reso evidente da episodi frequenti: l’ultimo di cui si ha notizia è quello del parcheggio di via XX Settembre. A preoccuparsi per lo stato dell’area sono stati i volontari che ruotano attorno alla fondazione «Aiutiamoli a vivere», la Ong che ha la sua sede proprio lì, su quella strada, al civico 166. «Visto lo stato di abbandono e degrado del parcheggio antistante la Sede Nazionale della Fondazione, l’oratorio Santa Maria della Gioia e la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, abbiamo provveduto, con i nostri volontari e con l’impiego delle persone affidate alla nostra organizzazione dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Terni per svolgere il periodo di Messa alla Prova, al ripristino del decoro urbano» dichiarano dalla Fondazione. Immondizia e piante incolte sono state rimosse, «nella consapevolezza del proprio ruolo e del senso civico che ha sempre contraddistinto la storia di “Aiutiamoli a Vivere”». La Fondazione è nata a Terni dopo il disastro di Chernobyl, nel 1991, e in 30 anni ha salvato più di 100.000 bambini ospitandoli in Italia e sostenendoli in patria.

