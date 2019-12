La stella di Miranda, anche quest'anno, accenderà il Natale di Terni. La cerimonia che per tradizione si lega all'inizio del periodo natalizio è in programma per domenica 8 dicembre. All'accensione della grande stella cometa sulla montagna di Miranda, a cura della Pro Loco di Miranda, si accompagnerà la consegna della Stella d'Oro che quest'anno andrà alle associazioni Retake, Mi Rifiuto e Contagio, con i volontari che si occupano della cura della città. La cerimonia avrà inizio alle ore 16.30 nella sala consiliare di Palazzo Spada e sarà anche l'occasione per la consegna di una targa all'Associazione Myricae e di pergamene ai soci fondatori della Pro Loco di Miranda. Il programma, con la partecipazione del sindaco Leonardo Latini, del vicesindaco Andrea Giuli, del Prefetto Emilio Dario Sensi, dell'assessore regionale Paola Agabiti, del Vescovo Monsignor Giuseppe Piemontese e del presidente della Pro Loco di Miranda Moreno Sorgenti, proseguirà con l'esibizione deln Coro polifonico San Francesco e poi, alle 17.30, con le video proiezioni sulle pareti esterne di Palazzo Spada e della biblioteca comunale, in piazza Europa e in piazza della Repubblica. Alle 18.30 in Largo Frankl ci sarà l'arrivo della fiaccolata da Miranda a cura della Fiaps-Terni, un intervento musicale degli allievi dell'Istituto Briccialdi e l'accensione della Stella cometa. In programma anche l'inaugurazione di TernInPresepe, con i presepi di Palazzo Spada e del palazzo degli uffici in Corso del Popolo a cura dell'Associazione Tempus Vitae.

