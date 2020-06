Residence fantasma, San Sisto si mobilita contro il degrado

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Uno stabile in completo abbandono sta trascinando vero il degrado un intero isolato. A San Sisto il Residence 4 stagioni è diventato terra di nessuno, con incursioni notturne quasi quotidiane e l’immobile di proprietà dell’Inail abusivamente occupato. Per questo un gruppo di cittadini si sta mobilitando nel paese in difesa del quartiere Zodiaco che rischia di svuotarsi. Dopo un primo intervento del Comune, a seguito dell’incendio divampato due anni fa nella struttura, la questione è finita nel dimenticatoio dal quale cercherà di tirare fuori una raccolta firme promossa tra cittadini e commercianti di San Sisto.I residenti del quartiere sono provati, ma tutto il paese è esasperato nel vedere uno dei quartieri gioiello in pieno degrado. «Di giorno gira una guardia giurata, ma di notte la situazione è ormai fuori controllo – dicono i promotori della raccolta firme – con fuochi accesi sul tetto, urla, schiamazzi e danneggiamenti che condizionano la vita dell’intero quartiere. Ogni negozio che apre chiude subito e chi è rimasto è ormai esasperato». Molti appartamenti dell’ex residence hanno porte o finestre sfondate, mobili e strutture interne danneggiate, per non parlare dell’area verde esterna, situata tra l’immobile e la ferrovia. «Il parco è ormai completamente abbandonato, c’è l’erba alta e si vedono comunque siringhe usate lasciate a terra». Un disagio che si allunga fino a Perugia 2. «Al parco del Riccio, davanti alla scuola, sono state viste persone ubriache o protagoniste di atti osceni: episodi collegati alle frequentazioni notturne dell’ex residence».