Dedicata a Ennio Morricone la ventiseiesima edizione del festival “Narni, Le Vie del Cinema”

Sarà dedicata alla memoria del grande Maestro Ennio Morricone, la ventiseiesima edizione di “Narni, Le Vie del Cinema”, la rassegna dell'estate 2020, che si annuncia memorabile. Le date? Dal quattro all’otto agosto presso il parco Bruno Donatelli di Narni Scalo. Le musiche del grande compositore italiano hanno echeggiato praticamente in tutte le edizioni della rassegna cinematografica narnese, accompagnando la visione di tanti film restaurati proiettati nel grande schermo che viene innalzato nel parco.Intanto è partita la selezione per il reclutamento di volontari che affiancheranno la direzione del festival, una operazione che ormai si è consolidata da qualche anno e che ha dato degkli ottimi risultati. Verranno cercati addetti alla segreteria organizzativa, collaboratori per ufficio stampa e comunicazione oltre ad operatori di supporto tecnico e creativo della rassegna ed infine esperti di documentazione fotografica e Instagram.