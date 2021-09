Frida Bollani per la prima volta in Umbria: «Aperta alle collaborazioni amo il jazz e l'improvvisazione»

Mercoledì 8 Settembre 2021, 21:36

PERUGIA - Domani sera sul palco allestito ai Giardini del Frontone ultima tappa di “Moon in tour”, sezione itinerante del festival musicale Moon in June: protagonisti saranno Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli con il loro “More Morricone” in omaggio al grande compositore e soprattutto Frida Bollani, giovanissimo talento che sta spopolando sul web dopo la partecipazione al programma "Via Dei Matti Numero 0" (inizio alle 20.45).

Frida Bollani, cosa proporrà nel suo debutto a Perugia?

Non preparo mai una scaletta troppo definita, perché ogni live è diverso e lascio sempre aperta la porta a cose non previste.

Quindi il suo è un approccio jazz alla musica?

In un certo senso sì. Ho un gran bel rapporto con il jazz, non solo come genere ma anche per l'improvvisazione. Poi mi piace molto rivisitare i brani composti da altri.

Ad esempio quelli di Ennio Morricone, che sarà omaggiato da Spinetti e Ceccarelli?

Sicuramente! Tre mesi fa al Quirinale ho eseguito una mia versione dell’Inno di Mameli ispirata proprio a Morricone.

Quali altre passioni musicali ha?

Ho sempre ascoltato quel che passa a casa mia, quindi davvero di tutto. Dal jazz a Madonna, passando per Ariana Grande e Rihanna. Ultimamente ho scoperto la scena israeliana, in particolare Oren Lavie…

Che nelle sue interviste cita spesso…

È vero! Infatti mi ha ringraziata dicendomi che lo sto facendo diventare famoso in Italia!

Le piace collaborare con altri musicisti?

Molto! Ho già alcuni brani realizzati con un artista londinese e un gruppo di amici.

Ad esempio chi sceglierebbe per una collaborazione?

Uno su tutti Jacob Collier. Lui suona certi accordi che… wow, sto ancora cercando di capire come fa!

Anche lei vorrebbe produrre brani suonando tutti gli strumenti?

Beh, già suono più strumenti ma sono quasi tutti legati alla voce. In realtà sì, vorrei un giorno fare la one-woman-band.

Che progetti ha per questo autunno...

Mi piacerebbe realizzare un album e dopo il tour il focus sarà su quello. Ho già un brano inedito pronto e altri stanno prendendo forma.