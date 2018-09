Dissesto del Comune di Terni, certificato il primo debito fuori bilancio. Sotto la lente dei liquidatori è finita la richiesta avanzata dall'Atc, presentata da Velio Del Bolgia, direttore generale di Bus Italia. Nero su bianco è stato certificato un debito fuori bilancio di 152.224 euro. Rispetto alla somma richiesta dal direttore Del Bolgia come crediti non riscossi in virtù di un lordo arbitrale del 2008, I liquidatori hanno riconosciuto solo una parte del credito. Dei 405 mila euro richiesti (405.788 per la precisione) i liquidatori hanno deliberato di versare all'Atc solo una parte, ovvero 253.564 euro. «Non sussistono né impegni né accantonamenti a fronte di tale partita creditoria, che quindi costituisce debito fuori bilancio», scrivono i liquidatori dell'Osl per motivare l'esclusione di parte del credito richiesto dall'Atc.



© RIPRODUZIONE RISERVATA