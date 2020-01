© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è«secondo procedure, risorse e tempi ormai stabiliti»: a dirlo è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, commentando l'intervento dell'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto. Secondo il sindaco «qualsiasi variazione di natura e impostazione economica o funzionale del nuovo ospedale di Narni-Amelia comporterebbe il riavvio della procedura burocratico-amministrativa che - sottolinea - non augurerei a nessun mio collega». De Rebotti ribadisce inoltre «che ilconcepito come servizio in grado di contrastare buona parte della mobilità passiva verso altre regioni e, non ultimo, come risposta alle esigenze di riqualificazione dei servizi ospedalieri del nostro territorio con il superamento, nell'ottica anche dell'ottimizzazione delle risorse, dei due attuali presidi ospedalieri». Quanto al tema delle risorse, sempre a detta del sindaco non è emerso «casomai per lo stato progettuale avanzato e per la certezza delle risorse traspare in maniera ancora più chiara l'irreversibilità del percorso». «Qualora ci fossero risorse ministeriali aggiuntive - conclude De Rebotti - ben vengano ma senza aggiungere orpelli ad un percorso già complicato e che lascia alle spalle da tempo i nodi che ne hanno comportato per lungo tempo le lungaggini».