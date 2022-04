De Luca, (M5s): «A Terni è impossibile procedere con le adozioni». Mancano gli psicologi per le idoneità

TERNI Quando manca un servizio, le conseguenze non tardano a manifestarsi: un’interrogazione che sta per essere presentata a palazzo Cesaroni a Perugia apre il dibattito sul tema delle adozioni, bloccate nella provincia da tempo, a causa della carenza di psicologi. A illustrarne la funzione e a evidenziare il problema è Thomas de Luca (M5s): «Gli psicologi vengono messi a disposizione dalle Asl attraverso un accordo triennale, ma nel caso del Comune di Terni tale accordo è scaduto ad aprile 2021. Questo stallo va avanti da oltre un anno e sta di fatto bloccando ogni procedimento di adozione nella provincia di Terni» spiega. «Un diritto, quello all'adozione, che viene gravemente compromesso e, cosa altrettanto grave, viene compromesso il diritto di quei bambini per i quali l'adozione rappresenta l'unica possibilità di riparare a traumi fisici o psicologici subiti, legati ad incuria, maltrattamenti o all'abbandono. Altrettanto gravi sono il disagio e le ripercussioni psicologiche sulle coppie che rimangono in logorante attesa senza avere alcuna certezza sui tempi e gli esiti del procedimento» continua, definendo questa carenza una «ingiusta discriminazione nei confronti dei cittadini ternani». Il percorso per adottare un bambino è sempre lungo, composto di molte fasi; ma non può essere portato a termine senza che lo psicologo rilasci al Tribunale dei Minori il certificato di idoneità della coppia a compiere un tale passo; di fatto, «Oggi, chi vive nella provincia di Terni non può adottare un bambino». De Luca chiede di «sottoscrivere il nuovo protocollo con il Comune di Terni, o, almeno, chiarire perentoriamente i tempi per la nomina, l'assunzione e la piena operatività degli psicologi, bandire un nuovo concorso per l'assunzione o attingere a graduatorie valide».

APPROFONDIMENTI SOLIDARIETA' Terni, portati in salvo 11 civili dall'Ucraina: il gesto del...