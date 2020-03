© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a qualche mese fa è stato direttore sanitario del Santa Maria, per poi prendere le redini, come commissario straordinario dell'Usl2 Umbria.Massimo De Fino si è trovato da subito in mezzo alla battaglia contro il Covid-19«I dipendenti della nostra Azienda, complessivamente, sottoposti a tampone sono stati al 26 marzo trecentodieci. Di questi 24 sono risultati positivi tra medici ed infermieri. Il dato, rispetto al numero complessivo di dipendenti della dirigenza sanitaria (circa 600 e del comparto circa 1500) sta a significare che il sistema di prevenzione regge, compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale disponibili».«Abbiamo partecipato, insieme alle altre aziende sanitarie regionali, ad un unico bando per la ricerca di collaborazioni specialistiche per fronteggiare l'emergenza. I direttori sanitari hanno vagliato le domande e l'azienda ospedaliera di Perugia ha deliberato il 25 marzo l'elenco degli idonei. Da quell'elenco potremo attivare i contratti di collaborazione ogni qualvolta si dovesse presentare la necessità di rinforzare il personale. Ho chiesto anche ai nostri dipendenti, attraverso specifico avviso, la disponibilità a collaborare con i medici di igiene e sanità pubblica e con i sei distretti socio- sanitari al fine di potenziare la sorveglianza degli utenti in isolamento domiciliare, attività necessaria a seguire l'evoluzione del fenomeno. Ho raccolto ben 84 adesioni volontarie che sono state trasmesse ai direttori di distretto per rafforzare le prime linee».«I casi positivi sono presenti soprattutto nelle medie e grandi città. Tenuto conto che il periodo di incubazione risulta essere di 7-10 giorni, si desume che il virus abbia circolato tramite soggetti asintomatici soprattutto nelle realtà con grandi presenze nei centri commerciali, supermercati, negozi e ristoranti. Le misure di contenimento stanno producendo un effetto positivo e, negli ultimi giorni, la crescita dei nuovi casi e le richieste di ricovero non hanno più un andamento esponenziale. Chiaramente i centri piccoli, con poco movimento di persone all'interno e pochi centri aggregatori, anche lavorativi, sono stati salvaguardati dall'epidemia».«Tutti gli ospedali, proprio perché curano persone ammalate, sono stati interessati da questo fenomeno e il presidio di Orvieto non è quello maggiormente colpito. Lì abbiamo da subito, dopo il primo caso, chiuso i reparti interessati per la sanificazione e attivato tutte le misure per escludere il contagio tra il personale e gli assistiti. Abbiamo riaperto progressivamente le strutture e stiamo cercando di preservare il Santa Maria della Stella dai casi Covid positivi perché all'interno del nostro territorio c'è bisogno di un presidio cosiddetto pulito per svolgere in sicurezza le attività di emergenza per pazienti non Covid. Ad oggi ciò non è stato ancora possibile in quanto siamo stati costretti, stante la richiesta di aiuto, ad intervenire con le terapie intensive ed a riservare 10 posti letto ai casi sospetti. Grazie comunque anche alla donazione della Fondazione cassa di risparmio di Orvieto, gli operatori sono stati dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale ed operano in massima sicurezza».«Con l'Azienda ospedaliera di Terni siamo in perfetta sintonia su tutto. Non dimentico la mia esperienza come direttore sanitario in quella Azienda e con il collega Andrea Casciari mi lega una profondo legame di stima ed amicizia. Abbiamo deciso, insieme alla Regione Umbria, di mettere a disposizione del Santa Maria i presidi di Narni e di Amelia e ogni giorno inviamo un report con il numero dei posti disponibili nelle nostre due strutture, circa 20 - 25 giornalieri pronti ad accogliere i pazienti che possono essere trasferiti. La finalità è di liberare spazi all'Azienda di Terni per permettere l'aumento in base alle necessità dei posti in terapia intensiva. Abbiamo inviato a Terni anche alcuni ventilatori che avevamo nelle nostre disponibilità a Narni e Amelia, conservandone due per le attività chirurgiche. A questo proposito abbiamo stabilito con Casciari che i chirurghi di Terni potranno essere impiegati a Narni per alcune attività non procrastinabili».