«De Filis On Air»: la radio di Istituto strumento centrale della didattica e della crescita degli studenti

TERNI È attiva da più di quattro anni la radio d’Istituto della scuola media De Filis, ed è stata la prima iniziativa del genere in Umbria. Da quest’anno, però, il progetto «De Filis On - Air» si va a legare strettamente con la formazione degli studenti, che punta sulle tecnologie digitali «come strumento didattico e inclusivo». «Questo,» secondo i docenti referenti del progetto, «avviene non solo con i nostri servizi, ma soprattutto attraverso il lavoro sul linguaggio e di équipe, che fa crescere i ragazzi a livello espressivo e sociale». La radio è quindi anzitutto uno strumento di crescita, e per spronare questo sviluppo è imprescindibile il ruolo dei docenti, che si impegnano a fornire stimoli al lavoro degli studenti e a fare in modo che il fulcro di tutto siano proprio le loro idee. La risposta dei ragazzi è sempre stata più che positiva ed i risultati sorprendenti; gli impegni che li coinvolgono sono riunioni di redazione, realizzazioni di servizi e incontri con esperti del settore, come Massimo Minciarelli, che nel primo di una serie di iappuntamenti parlerà di «Primi approcci agli strumenti radiofonici». Per il 2020, inoltre, è previsto un palinsesto in cui si presenteranno una serie di prodotti digitali frutto di altri progetti dell’Istituto.