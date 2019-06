De Ficchy: «Concorsopoli andrà fino in fondo»

PERUGIA - Una Procura in grado di affrontare sfide importanti, grazie «a colleghi di altissimo livello» e a una divisione in gruppi di lavoro che ha portato una forte specializzazione. Una Procura però che, visti i tanti carichi di lavoro e la competenza a esercitare l’azione penale nei confronti dei magistrati romani (come proprio in queste ore per il caso Palamara) va rinforzata a livello numerico e logistico. Una Procura che, infine, non mollerà la presa sull’inchiesta delle inchieste: «Concorsopoli andrà fino in fondo».



Questi, i pensieri affidati al Messaggero dal procuratore capo Luigi De Ficchy nel suo ultimo giorno di lavoro negli uffici di via Fiorenzo Di Lorenzo. Da oggi sarà in pensione, ma la verve è quella ancora di chi si sente in trincea.



