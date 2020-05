I dati: un solo ricoverato Covid in Terapia intensiva, ma c'è anche un'altra vittima

PERUGIA - Dai dati aggiornati alle 8 di giovedì 14 maggio risultano complessivamente 1.420 persone (una in più rispetto al giorno precedente) in Umbria contagiate dal Covid-19. Gli attualmente positivi sono 127, i guariti registrati nell'ultimo giorno sono 16.

Il bollettino viene aggiornato anche con un'altra vittima: i deceduti sono 73. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 27 (-13); di questi 1 (-3) è in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 684 (-6), sempre alla stessa data risultano 18.968 (+291) persone uscite dall’isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 14 maggio, sono stati effettuati 52.247 tamponi: 1516 analizzati nella giornata di mercoledì.