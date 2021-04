I dati, ricoveri in diminuzione. Tesei: «Abbiamo numeri da zona gialla»

PERUGIA - «Abbiamo numeri da zona gialla», ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei in occasione della conferenza stampa settimanale sull'andamento del contagio. Risultanto ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell' Umbria, ora 228, 14 meno rispetto alla giornata precedente e sono 34 (due in meno) i pazienti assistiti nelle terapie intensive. È il dato aggiornato sul sito della Regione che descrive un andamento del contagio in miglioramento.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 141 nuovi positivi, 153 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora

3.137, 15 meno di ieri. Sono stati analizzati 2.766 tamponi e 4.746 test antigenici. Il tasso di positività è del 1,87 per cento sul totale (ieri 1,58) e del 5 per cento sui soli molecolari (ieri 4,2).

