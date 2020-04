Coronavirus, muore perugino settantenne. Diminuiscono ricoverati e persone in isolamento. Tutti i dati aggiornati

Ultimo aggiornamento: 13:02

PERUGIA - Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 9 aprile, 1298 persone (+9 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 947 in provincia di Perugia (+6) e 305 in quella di Terni (+2), 46 sono di fuori regione (+1); gli attualmente positivi sono ad oggi 1113, di cui 807 in provincia di Perugia e 264 in quella di Terni; i guariti sono 134 (+14), di cui 110 provincia di Perugia (+15) e 24 in quella di Terni (-1). Risultano 321 clinicamente guariti (+25), di cui 248 residenti nella provincia di Perugia (+ 25) e 73 (=) in quella di Terni.: 30 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17(=) in quella di Terni, 4 di fuori regione. Il decesso è avvenuto a Perugia, con l’Azienda ospedaliera che ha comunicato la morte per Covid -19 nella notte tra mercoledì e giovedì nell'unità di Terapia Intensiva. Si tratta di un uomo di 73 anni, residente a Perugia, ricoverato dal 24 marzo. Il decesso è stato comunicato a Protezione Civile e Regione Umbria e pertanto figura nel bollettino diramato nella mattinata del 9 aprile. Appresa la notizia, il commissario dell’ospedale Antonio Onnis ha voluto esprimere le condoglianze anche a nome dei professionisti, ai familiari e alla comunità perugina mettendosi in contatto con il Andrea Romizi.(-4): di questi, 132 (-5) sono residenti nella provincia di Perugia e 50 (-1) in quella di Terni, e 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 53 (-3), 55(=) in quello di Terni, 31 (-3) a Città di Castello, 41(+2) a Pantalla, 5 (=) a Orvieto, 7 (=) a Foligno.Dei 192 ricoverati, 38 (-3) sono in terapia intensiva, 13 (-1) nell’ospedale di Perugia, 12 (-2) in quello di Terni, 7 (=) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (=), 2 (=) a Foligno.(-332): di questi, 2912 (-337) sono nella provincia di Perugia e 633 (+5) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6997 (+392) persone uscite dall’isolamento, di cui 5624 (+337) nella provincia di Perugia e 1373 (+55) in quella di Terni.Nel complesso entro le ore 8 del 7 aprile, sono stati eseguiti 15170 tamponi (+1064).I dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su internet all'indirizzo www.regione.umbria.it/coronavirus