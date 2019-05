© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Premio assoluto miglior scuola per tutte le categorie e discipline presentate per “Proscenium Centro Formazione Danza” sul palco del Teatro Lyrick di Assisi alla XXVI edizione del concorso nazionale “Momenti Magici”. Una rassegna della danza e della coreografia che ha visto esibirsi e sfidarsi numerose scuole provenienti da tutta Italia, osservate e valutate da una giuria preparata e riconosciuta in ambito internazionale.Danza classica, contemporanea e hip hop gli stili portati in scena dalla scuola con le coreografie di Fabrizio Santella, Simonetta Petrucci, Chiara Fabiani e Francesca Fantauzzi. Oltre al titolo vinto, sono state assegnate ai ragazzi più meritevoli importanti borse di studio per il “Full dance Workshop” e “Riccione Danza Estate” a Joi Hoxha, “Sunbay Dance” per Alessio Hoxha e Spagnoli Marta e “A day with the street” a Martina Vargiu e Alessio Hoxha. Menzioni speciali, inoltre, a Joi Hoxha, che ha portato in scena l’elegante “Pretender”, un assolo di contemporaneo coreografato da Francesca Fantauzzi; a Martina Vargiu e Alessio Hoxha che hanno innalzato il clamore della platea con un passo a due di hip hop “Make school time fly” con la coreografia di Chiara Fabiani, e Ludovica Blasi, che si è distinta nella coreografia del gruppo giovani di danza classica “Canone in otto” di Fabrizio Santella.Un grande successo, quindi, per la scuola ternana diretta da Fabrizio Santella e Simonetta Petrucci, che si è distinta per il miglior lavoro d’insieme, amalgamando ad un ottimo disegno coreografico un corposo contenuto tecnico.Solo lo scorso novembre alla selezione italiana dell’”Italian Dance Awards” organizzato da Alessandro Rende, danzatore presso il Teatro dell’Opera di Roma, la scuola conquista il passaggio in finale al prestigioso “Concorso Internazionale Tanzolymp”, tenutasi a Berlino, con "Concertino", coreografia di Simonetta Petrucci, e "L’Invito", coreografia di Fabrizio Santella. Un’altra conferma, questa, che il lavoro svolto dalla scuola continua ad eccellere nei più prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali, a sole due settimane dalla XII edizione del concorso internazionale “ArteDanza Longiano”, che ha visto la scuola ottenere ottimi risultati. Per il classico propedeutico seconda Ludovica Blasi e terza classificata Federici Anna, solista classico junior seconda posizione per Costantini Sofia, primo classificato gruppo classico under con la coreografia “Ladies Lies” di Simonetta Petrucci. Per i solisti allievi di contemporaneo seconda Lucrezia Rivelli e terza classificata Karina Nagy, terza classificata solista junior Giulia Vargiu; infine, sempre per la danza contemporanea prima classificata under “Rusty” e seconda classificata over “Looping Back”, entrambe coreografie di Giovanni Napoli.