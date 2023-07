Danza a Brufa, classica a Magione, rock a Colombella. Oggi a Solomeo Claudio Santamaria con Orchestra

PERUGIA - Sabato di eventi a perugia e dintorni, con alcuni appuntamenti da non perdere a partire dalla nuova tappa di LUMe, L’Umbria delle Meraviglie. Questa volta il festival che punta all’inclusività, dove le particolarità di ciascuno diventano ricchezza per tutti, fa tappa al parco delle sculture di Brufa. Oggi, sabato 1 luglio, alle 19.00 previsto un originale spettacolo di danza contemporanea spiegato nella lingua dei segni. ContemporaneaPrèce, di, è un intenso lavoro che affronta il tema della preghiera nell’epoca contemporanea come strumento di conoscenza e di introspezione individuale. Lo spettacolo è disegnato dasulle musiche di, testo diper una produzione FreeFall Dance Company. Di fianco alla scena è prevista la presenza di, traduttrice LIS, che fornirà la versione dello spettacolo per i non udenti. Domani sarà possibile partecipare a una visita all’area del Parco delle sculture con guida locale dell’associazione, alla scoperta dell’arte contemporanea e dei suoi principali esponenti-motivi esecutivi nella realizzazione delle installazioni. Nel pomeriggio invece, spostandosi presso il MOO - Museo dell’olivo e dell’olio, i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi in compagnia delai confini della realtà… e della fisica. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero su prenotazione.

Sempre oggi torna a Colombella il Mac live rock, contest per band emergenti arrivato alla quarta edizione, che si svolgerà presso i locali del Cral a partire dalle 19. L'iniziativa "Musica A Colombella" ha come obiettivo quello di valorizzare progetti musicali emergenti, come sottolineato dall'ideatore e direttore artistico Daniele Rosi, affiancato nell'organizzazione da Stefano Brecchia, Francesco Pompili, Federico Rossetti, Rita Gigli, Nicolò Rosi e Daniele Bacoccoli. Quest'anno al Mac live rock si affronteranno a suon di cover e brani inediti: Rock Land, Haliboot, The Spark e Glasses. Due i premi messi in palio, quello per il miglior gruppo emergente e quello che la giuria assegnerà al miglior musicista. A presiedere tale giuria sarà il jazzista perugino Luca Cipiciani.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio delle quattro associazioni che hanno sede nella frazione perugina, Il Cral Colombella, la Pro Loco Colombella, Asd Tennic club Colombella e Amici del teatro Colombella. Al temine della gara, in attesa della proclamazione del vincitore, si esibiranno i Texas Been, vincitori della scorsa edizione.

In alternativa, alle 21 al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione, il Trasimeno Music Festival ospiterà il Concerto contro la violenza di genere con la Prima esecuzione europea di "Songs for Murdered Sisters", musica di Jake Heggie e parole di Margaret Atwood (che sarà presente all'evento). Si esibiranno il baritono canadese Joshua Hopkins con Angela Hewitt al pianoforte. Come preludio a questo toccante lavoro, si esibiranno i giovani e brillanti artisti Tabea Debus e Samuele Telari. Da segnalare anche che alle 20, nella stessa location, si terrà un dibattito pre-concerto con Eric Friesen e gli artisti.

Prevista infine per oggi a Solomeo l'esibizione di Claudio Santamaria con l’Orchestra sinfonica della Magna Grecia per la 24esima edizione del Festival Villa Solomei. Alle 21.15 all’Anfiteatro, imperdibile concerto sotto le Stelle intitolato "Le canzoni dell’amore", un brillante viaggio fra le migliori canzoni della narrativa musicale romantica. Alcuni dei brani in programma “Mi sono innamorato di te” e “Vedrai Vedrai” di Tenco, “Tu, forse non essenzialmente tu” di Gaetano, “Le strade di notte” di Gaber, “La canzone dei vecchi amori” di Battiato, “Tu si na cosa grande pe me” di Modugno, “Che cosa sei” di Radus, “Che cos’è l’amor” di Capossela, “La musica è finita” di Califano.