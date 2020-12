Dante approda su Facebook. Per Natale l'Ente Palio mette in scena "Divino Inferno".

AMELIA - “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai”… su Facebook. Dante approda online con "Divino inferno" per raccontare, attraverso una commistione fra recitazione teatrale, fiction e intrattenimento, il 5°, il 26° e il 33° canto dell’inferno che divulgati attraverso altrettante dirette social.

L’iniziativa, organizzata e promossa dall’Ente Palio dei Colombi di Amelia, in collaborazione con i deejay “I-Pipinari” e l’agenzia di produzione video “Ackagii”, si inquadra nel filone delle manifestazioni storico-medievali portato avanti dall’Ente Palio dei Colombi, per il quale anche il MibAct non ha fatto mancare il suo contributo.

Quest’anno il tema scelto per gli eventi natalizi è il racconto del mondo di Dante, attraverso una chiave di lettura e divulgativa tutta nuova. “Cercheremo di unire tre arti – spiega Samuele Leonardi, attore e formatore di tecniche teatrali che interpreterà i tre canti - Abbiamo deciso di far “sbarcare” la zattera di Caronte direttamente su Facebook. Questo perché, come ovvio, ci è fatto divieto di poter raccontare l’opera di Dante di fronte a un pubblico fisicamente presente in teatro. Tuttavia – osserva Leonardi – abbiamo l’occasione di mettere insieme l’arte recitativa, alcune incursioni del linguaggio della fiction e il linguaggio proprio dell’intrattenimento e della comicità, per connettere il racconto di Dante alla contemporaneità”.

L’iniziativa inizierà sabato 5 dicembre alle ore 21.30 in diretta sulla pagina Facebook dell’Ente Palio dei Colombi – Amelia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA