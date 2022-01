Danilo Petrucci sale sul podio nella quarta tappa della Parigi - Dakar

Grande impresa di Danilo Petrucci alla Parigi - Dakar. Il pilota ternano della squadra Tech 3 della Ktm ha concluso la quarta tappa della corsa Rally più prestigiosa del mondo al terzo posto, con un distacco di 6 minuti e 53 secondi dal vincitore di tappa, lo spagnolo Joan Barreda su Honda che ha chiuso la tappa che portava da Al Qaysumali a Riyadh nel tempo di 4 ore, 6 minuti e 6 secondi. Al secondo posto si è piazzato il cileno Pablo Quintanilla su Honda, che ha terminato il percorso con un distacco di 4 minuti e 37 secondi dal vincitore di giornata. Il tempo impiegato da Danilo Petrucci per percorrere i 465 chilometri del percorso è stato invece di 4 ore, 12 minuti e 59 secondi. L'exploit del pilota ternano che ha stupito tutta la stampa specializzata, è stato sottolineato dalla Ktm che he precisato che Petrux nella circostanza è stato il migliore pilota tra tutti quelli che in Arabia Saudita stanno difendendo i colori della casa arancionera. Da tredici anni un italiano non saliva sul podio della corsa Rally.

