PERUGIA - «Le prime notti dell’emergenza faceva effetto. Le ambulanze con i lampeggianti accesi in fila davanti all’ospedale in attesa di scaricare gli infetti, non le posso dimenticare».Daniele Migliori, romano trapiantato a Perugia, quelle ambulanze le guida. E le guida con lo stemma della Croce Rossa sul petto. Le guida al pomeriggio e la notte, perché al mattino sta nel suo ufficio di notaio. Un ufficio che non può chiudere anche se non ci sono clienti e segretarie. Non può rimanere chiuso perché, secondo una norma del 1913, deve essere sempre aperto durante epidemie e malattie contagiose, altrimenti addio titolo di notaio. Sembra quasi uno scherzo del destino.Daniele fa copia nella vita con Francesca da cui ha avuto tre figli. E spesso e volentieri con Francesca Beltrame, la moglie, fa coppia anche in ambulanza, equipaggio in famiglia.«Le prime sere faceva effetto. E anche i primi trasporti- racconta- sono stati complessi. Soprattutto perché quanto portavamo in ospedale chi era infetto, ma cosciente, si sentiva la preoccupazione del malato. “Non ho salutato i mie figli, che cosa mi succederà ora?” era una delle frasi più frequenti che abbiamo sentito. Ma in quei giorni abbiamo portato al Santa Maria della Misericordia anche chi era in condizioni molto gravi. Per fortuna eravamo preparati. Avevamo seguito corsi sin da gennaio, con tanto di simulazioni».Adesso Daniele e Francesca dentro l’ambulanza del Comitato di Perugia della Croce Rossa, quando c’è un paziente Covid-19 vanno a Pantalla. Sono quelli i viaggi più frequenti. O per ricoveri diretti o per trasferimenti dai reparti di Terapia intensiva dell’ex Silvestrini.«A volte-racconta- mascherina, tuta, visiera e guanti li indossiamo alle due del pomeriggio e li togliamo alle dieci di sera. Tra i nostri compiti c’è quello di portare i pazienti dal Pronto Soccorso ai reparti, passando per i percorsi esterni all’ospedale. E dietro di noi c’è sempre quello che io chiamo clorino». Clorino è l’addetto alla sanificazione. Un passo dell’equipaggio dell’ambulanza una volta arrivato il paziente a destinazione e uno ne fa lui. Sanifica ogni centimetro quadrato con la pompa e il serbatoio a tracolla. «E vengono sanificate anche le ambulanze con macchinari all’ozono. Ci vuole mezz’ora per avere- dice Daniele- un’ambulanza di nuovo a disposizione. Se il turno prevede il trasporto di malati non infetti perché magari sono guariti li mettiamo in testa al giro. Poi tocca a chi è contagiato».Un lavoro duro da volontario. Ma che Daniele e Francesca fanno col sorriso. «Io nella vita- dice ancora il notaio con la passione per le imprese in mountain bike- mi ritengo fortunato. Così ho voluto ridare qualche cosa agli altri. Sono nove anni che mi impegno nella Croce Rossa». Adesso è nel cda perugino con Antonio Piro, Giovanna Benedetti e la presidente Patrizia Moretti, ma continua, come tutti, a sporcarsi le mani.Si sporca le mani e infila emozioni. Come qualche settimana fa quando al Santa Maria della Misericordia è nata la bambina da genitori positivi. Daniele racconta: «L’ho riportata dalla mamma appena è stato possibile. Il primo abbraccio dopo il parto è avvenuto sotto i miei occhi». Quella famigliola che ha sfidato il Covid-19 l’ha anche riconsegnata a casa e alla vita normale.Il notaio che guida le ambulanze anti Covid-19 fa un conto che apre il cuore: «Da quando è iniziata l’emergenza sono più di sessanta le persone che a Perugia hanno chiesto di dare una mano alla Croce Rossa. Sono volontari temporanei, portano medicine e cibo in casa di chi ha bisogno». Quando lo dice gli si allarga un sorriso: la vittoria più bella per chi combatte il virus da volontario.