Dalla malattia alla bellezza: la tesi luminosa e resiliente di Serena

PERUGIA - Un albero malato, un’antica arte giapponese e la bellezza - come la speranza - che arriva dalla luce. Un inno alla resilienza, per imparare come anche dalla malattia possa arrivare il buono, ancora più encomiabile se si pensa che a immaginarlo, studiarlo e crearlo (letteralmente) sia stata una ragazza di soli 23 anni durante una pandemia mondiale. È la storia di Serena Rocco e del suo Olea Lighting System, che le è valso un 110 nella laurea in Design della facoltà di Ingegneria civile e ambientale. Serena l’ha discussa a febbraio ed è una delle prime laureate di questo corso dell’Università di Perugia che apre diversi sbocchi lavorativi.

Un corso - una fusione tra Ingegneria e Accademia di belle arti, figlia della passione di Paolo Belardi - che Serena ha interpretato alla perfezione, studiando come rendere bello, positivo e caldo un “malato” proprio durante le lunghe giornate chiusi in casa per il Covid. La giovane laureata ha infatti ideato un sistema d’illuminazione che vede come protagonista il legno di olivo recuperato dagli alberi abbattuti in Salento a causa dell’epidemia di Xylella Fastidiosa. «La mia idea - spiega - è partita dal concetto di resilienza, una capacità che appartiene sia ai sistemi ecologici, biologici e sociali, sia alle singole persone, che permette di reagire di fronte alla sofferenza provocata dai momenti difficili incontrati durante la propria esistenza. La resilienza si trova alla base dell’antica arte giapponese del Kintsugi che consiste nel restaurare oggetti di ceramica rotti tramite l’utilizzo dell’oro, esaltando così le rotture invece di nasconderle. La mia interpretazione vede utilizzare la luce calda con lo stesso scopo dell’oro, quindi di esaltare le venature naturali del legno di olivo, tipiche della specie, che possono essere viste, a loro volta, come delle cicatrici e delle ferite che rappresentano le difficoltà che questi alberi hanno vissuto e stanno vivendo tutt’ora».

Da qui, la creazione di una linea di lampade da terra, da tavolo e applique che Serena ha «costruito tutto da sola, dalla scelta del legno alla realizzazione dell’interno a led». Studiando sia l’aspetto «estetico seguendo uno stile minimale che si adatta bene a qualsiasi ambiente e destinazione d’uso, che infine l’aspetto dal punto di vista emozionale, in quanto dietro a questa linea di lampade risiede la volontà di stimolare l’accrescimento della propria capacità interiore di superare momenti difficili». Un bell’insegnamento da parte di una professionista così giovane e creativa. Che adesso a quel 110 merita solo di aggiungere la lode di un lungimirante produttore.