Martedì 3 Maggio 2022, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:06

Girano l’Europa a caccia di partite di calcio da vedere. Ma non cercano Real Madrid-Barcellona, né Chelsea-Liverpool. Cercano le partite in cui si sentono bene il calore e la passione dei tifosi e lo spirito delle squadre in campo. Stavolta hanno scelto l’Italia, la serie B, il derby dell’Umbria tra Ternana e Perugia. Sono tre giornalisti e vengono dalla Danimarca. Sabato 30 aprile, allo stadio Liberati di Terni, sono venuti da spettatori. E dopo che hanno visto ciò che hanno visto, pure da nuovi tifosi della Ternana, vittoriosa per 1-0 grazier a un gol del suo bomber Alfredo Donnarumma. Tanto che sono già pronti a tornare al prossimo, di derby. Sono danesi, come lo è uno dei giocatori rossoverdi, Fredrik Sørensen. Seguendo da sempre il loro connazionale ed essendo suoi estimatori, hanno preso informazioni sulla Ternana e sul derby col Perugia. Sono partiti da Copenaghen per venire a vederlo, in curva Nord, grazie al Centro coordinamento clubs che ha fatto da tramite e che, attraverso la Ternana, ha procurato loro i biglietti. Curiosamente, tutti e tre hanno lo stesso nome di battesimo. Jacob. Due lavorano per la tv di stato danese, un altro per un’emittente chiamata Tv2. A fine gara erano entusiasti di quanto visto in campo e sugli spalti. Sono andati pure a vedere la sala stampa del Liberati. "Anche per la presenza di Sørensen – raccontano – abbiamo imparato a conoscere la Ternana. Abbiamo letto la storia del club, ci ha incuriosito questo derby con il Perugia e come i tifosi siano così legati alla squadra. Qui, poi, i supporter sono divisi in settori diversi. Ciò fa in modo che da ognuno di questi settori arrivi fino al campo tutto il calore. Una grande energia". E la partita? "E’ stato un derby molto bello, molto intenso, molto combattuto. E naturalmente, grande tifo. Bellissima atmosfera". Sørensen, però, infortunato, in campo non c’era. "Ma quello che conta - dicono – è che la Ternana abbia vinto. Defendi, il migliore in campo. Noi siamo stati molto bene e ringraziamo la Ternana e il Centro coordinamento. In particolare, Elisa Sgrazzutti". Proprio quest’ultima, tifosa della Ternana e rappresentante del direttivo del Centro, ha preso personalmente i contatti con loro e con la Ternana per farli venire. "Mi hanno contattato - racconta la stessa Sgrazzutti – via mail. Grazie alla Ternana siamo riusciti a fare i biglietti per loro, visto che non potevano farlo online. Sono arrivati in aereo a Roma, poi in treno fino a Terni e sabato mattina siamo andati a prenderli alla stazione. Un pranzo veloce e poi sono entrati allo stadio con noi. Hanno tifato e persino intonato i cori. La sera, sono stati nostri ospiti a cena, prima di tornare via".