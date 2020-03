© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sandro Fratini e Mara Giglioni. Medici in pensioni pronti a tornare in corsia. Due volti noti della sanità ternana che hanno risposto alla chiamata della Regione nella battaglia contro il Covid-19. Come una sorta di riservisti con il camice bianco sono pronti a ritornare in trincea, termine fin troppo calzante visto che quella in corso contro il coronavirus è una guerra. Sanitaria, ma pur sempre una guerra. Una battaglia che può essere vinta facendo leve anche sull'esperienza maturata sul campo. Come nel caso di Sandro Fratini, già direttore generale dell'allora Asl 1 di Terni e direttore sanitario del Santa Maria, e Mara Giglioni, per anni alla guida del Sert (Servizio per le tossicodipendenze) di Narni.Ora è pronto a rimboccarsi le maniche e rigettarsi nella mischia, magari facendo tesoro proprio dell'esperienza maturata sul campo contro quei virus. «In quegli anni - ricorda Fratini - il modello organizzativo della sanità umbra riusci a fronteggiare le varie epidemia, ma in questo caso l'impatto sulla popolazione è decisamente diverso». Il contagio del coronavirus, infatti, non ha paragoni. Non a caso di parla di pandemia. «All'epoca la diffusione era minore, per quanto ancora oggi si ricoverano persone con polmoniti da influenza suina, visto che il virus non è stato completamente debellato».«Nei primissimi anni - ricorda - l'Hiv era limitato ad alcune categorie di popolazione, ma qui il contagio si è diffuso in maniera esponenziale fin da subito». Anni bui, anche quelli della lotta all'Hiv. «All'inizio - ricorda la Giglioni - i tossicodipendenti che si ammalavano venivano da noi, ma onestamente non sapevamo come aiutarli».Con il passare degli anni la lotta all'Hiv ha fatto significativi passi in avanti e il rischio di mortalità si è notevolmente abbassato. Al contrario, la lotta al Covid-19 è solo all'inizio. Una battaglia che i medici in pensione, come Fratini e Giglioni, potevano seguire da lontano. Al riparo da possibili situazioni di contagio., dice Fratini che attualmente ricopre l'incarico di direttore sanitario del gruppo Cidat. Dello stesso avviso la collega Giglioni: «È giusto poter dare una mano, anche se per poco tempo. Spero di dare un contributo significativo in questa lotta. Nessuna preoccupazione a casa, visto che anche mio marito fa il medico».Sia l'ex direttore generale della Asl 1 Fratini che la dottoressa Giglioni hanno risposto al bando della Regione, emanato per potenziare il personale sanitario in questa fase di emergenza, per l'epidemiologia. Da quello che Il Messaggero ha appreso sono stati selezionati da una commissione paritetica interaziendale, composta da Simona Bianchi, Paola Weber, Teresa Tedesco e Camillo Giammartino. Commissione che ha valutato i curricula spediti. Si è così stilato un elenco da cui attingere per assegnare incarichi libero professionali. Elenco di cui fanno parte anche Fratini e Giglioni.© RIPRODUZIONE RISERVATA