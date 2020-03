Ultimo aggiornamento: 13:53

Servono sempre più camici bianchi. Perciò l’Azienda Usl Umbria 2 pubblica un avviso “”, disposti a scendere in campo, nel periodo di maggiore necessità di personale sanitario.Medici pronti a “”.Ai fini del conferimento dei singoli incarichi, si procederà attraverso selezione che avverrà mediante la valutazione di ogni singolo curriculum. Nell’ambito della valutazione in quesitone si terrà conto in via prioritaria dei seguenti criteri: specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza, disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e flessibilità ad operare nelle sedi di lavoro per soddisfare le differenti necessità.L’Azienda, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà alla predisposizione degli elenchi dei professionisti in possesso dei requisiti necessari e al conferimento degli incarichi della durata non superiore a 6 mesi, ed eventualmente prorogabili entro il termine dello stato di emergenza.Per i medici specialisti è previsto un compenso omnicomprensivo di