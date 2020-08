Dall'albero centenario cadono grossi rami. I turisti: «C'è pericolo, intervenga il Comune»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal comune di Terni è stato catalogato come albero monumentale ed in effetti lo è con i suoi cento e più anni di vita. Fu piantato lì, in piazza delle Resistenza, come simbolo del paese. Ma quell’enorme “ombrello” di verde che dà frescura a buona parte della piazza di Piediluco, nel corso dei decenni è cresciuto in altezza e si è allagato alla base. E talmente cresciuto che i rami dell’albero si allungano quasi tutti per decine di metri. Sono molto pesanti anche per il fitto fogliame di cui sono ricoperti, così un paio di questi rami si sono spezzati e caduri a terra. Fortunatamente prima di spezzarsi hanno scricchiolato ed avvertito le persone che si trovavano al fresco lì sotto, che si sono immediatamente allontanate. Sul posto si sono recati due automezzi dei vigili del fuoco e gli stessi vigili municipali che hanno faticato non poco per trovare i proprietari delle automobili parcheggiate. Alla fine, una volta la piazza fatta sgomberare, sono intervenuti i vigili con le scale abbattendo i rami più pericolosi. Il pericolo è stato scongiurato, poteva andare molto peggio e colpire qualche persona. Ma su quando accaduto non bisogna dormirci. Il Comune dovrà immediatamente intervenire sul platino centenariom a cominciare dallo sfoltimento della chioma dell’albero proseguendo nella messa in sicurezza i grossi rami. Lo chiedono a gran voce coloro che frequentano quella piazza dove si trova anche un frequentatissimo bar. Un posto, quello del Colle, unico per la sua frescura dove si può ci sono anche dei giardini e i giochi per bambini.