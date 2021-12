Dal volley al palcoscenico, dopo tanti rinvii finalmente Zorzi a teatro anche a Terni

Avrebbe dovuto esibirsi nel corso della stagione tearale dello Stabile dell'Umbria 2019-2020, prima ancora dell'inizio delle ondate pandemiche covid. Ma per un problema tecnico, lo spettacolo non si fece. Per poi essere successivamente rinviato e annullato per colpa proprio del coronavirus. Ora, finalmente, Terni si prepara a vivere questo spettacolo teatrale, dopo quasi due anni di attesa. Spettacolo con l'ex campione del mondo e d'Europa di pallavolo, Andrea Zorzi, sul palco come protagonista di una pièce nella quale è protagonista insieme all'attrice Beatrice Visibelli. Lo spettacolo si chiama "La leggenda del pallavolista volante". A Terni, al teatro Secci, spettacoli martedì 14 dicembre e giovedì 15 dicembre, in entrambi i casi con inizio alle ore 21,10. Appuntamento inserito nella stagione di prosa 2021-2022, nel quale l'ex atleta, attraverso un testo scritto e diretto da Nicola Zavagli, racconta al pubblico la sua grande avventura nel mondo del volley internazionale. Accanto a lui, Beatrice Visibelli le fa da spalla, impersonando di volta in volta, nel corso della spettacolo, persone e personaggi che hanno accompagnato tutta la vita e tutta la carriera di Andrea Zorzi.