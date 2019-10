Dal Tribunale dei minori a Terni: il libro di Focaroli che parla ai ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI È all’Accademia Rousseau, in piazza S.Francesco, che venerdì sarà presentato il libro «Ai bambini non si raccontano bugie» di Raffaele Focaroli, giudice del Tribunale dei minori di Roma nonché pedagogista. Il libro ha il «dovere» di «cercare una chiave interpretativa a misura di ragazzo attraverso la quale spiegare il ruolo delle istituzioni che intervengono nella tutela dei minori», che possono, se non adeguatamente preparati, vivere il procedimento «come un’azione punitiva e non come necessaria per l’integrità psicofisica». Nella prefazione Angela Rivellese, presidente vicario del Tribunale dei minori di Roma, afferma che Focaroli parla «in termini semplici e diretti ai ragazzi», in quella sua «innegabile capacità di dialogo con i minori oltre che con i genitori». Infatti, questo testo non è rivolto solo ai ragazzi, ma anche agli adulti che si trovano a contatto con problematiche minorili: genitori, educatori, assistenti sociali e non solo. Alla presentazione, il 25 ottobre alle 17, converserà con l’autore il professor Carlo Latini, docente di Economia.