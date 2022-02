Baschi. Dal 3 febbraio attivi gli autovelox sulla statale 205 "Amerina" e sulla 448 "Todi-Baschi"

Lo aveva annunciato il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, nei primi giorni di gennaio. Da oggi giovedì 3 febbraio, facendo seguito alle autorizzazioni ottenute dalla Prefettura, saranno attivati in via continuativa gli autovelox in postazione fissa senza obbligo di contestazione immediata installati al km 43+050 e al km 43+900 della Strada Statale 205 "Amerina" (nel tratto urbano che attraversa il comune di Baschi).



Queste le postazioni autorizzate sulla SS 448 di seguito specificate: Km 3+350 lato Todi-Baschi coordinate gps 42.698306 N, 12.243518E; Km 6+400 lato Baschi-Todi coordinate gps 42.712331 N, 12.264837 E; Km 7+250 lato Todi-Baschi coordinate gps 42.719551 N, 12.262670 E; Km 15+250 lato Baschi-Todi coordinate gps 42.746389 N, 12.326332E.

«Su tale arteria - specifica una nota del comune - i controlli avverranno con frequenza di uno a settimana e ruoteranno sulle varie postazioni. Al fine della massima visibilità dell'accertamento in corso anche sulla Statale 448 saranno utilizzati dei box per alloggiare il dispositivo autovelox in luogo del classico tre-piedi. Il macchinario rileva la velocità per entrambi i sensi di marcia.



«Il progetto Autovelox - spiega la polizia locale - che è stato attivato prevede un controllo periodico dell'andamento delle velocità di transito. Il fine principale è quello di attirare l'attenzione dei conducenti sulla situazione locale di viabilità e di far regolare adeguatamente la velocità di transito in maniera preventiva e non repressiva.

Proprio a questo fine sono stati realizzati una serie di colonnine di controllo e numerosi impianti segnaletici che rendono consapevole il conducente della presenza di controlli sul tratto specifico».