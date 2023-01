Dakar, fine del sogno per Tommaso Montanari: ricoverato a Riyadh dopo la frattura al femore

Tommaso Montanari è stato ricoverato a Riyadh dopo aver riportato la frattura del femore e una sospetta lesione alla spalla. La caduta del pilota ternano è avvenuta nella seconda tappa della Dakar mentre transitava al pk 304 in 18 posizione, primo tra i rookye. L’incidente è successo al pk 346, il tratto non era eccessivamente veloce e tantomeno pericoloso. Tommaso in quel punto stava cercando un WP per proseguire la gara senza penalità. Nella caduta sembra che la moto gli sia caduta addosso ed ecco perché delle fratture. Suo Papà è con lui a Riyadh, il ricovero è dato per precauzione onde evitare inutili complicazioni. Il primo a soccorrerlo è stato un altro pilota italiano, Alex Salvini. Inevitabile il ritiro per il pilota che gareggiava in sella ad una Husqvarna 450 Rally replica per il team Husqvarna Solarys. La frazione Sea Camp-Alula (430 km cronometrati più 158 di trasferimento) è andata a Mason Klein del Bas World KTM Racing Team che ha preceduto il tedesco Sebastian Buhler (Hero Motorsport), secondo a 1'09" e lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) terzo a 1'13" dal vincitore di giornata. Per Montanari un inizio di gara molto promettente, prima della sfortunata caduta che lo ha costretto al ritiro. Il pilota aveva cominciato nel migliore dei modi la corsa, conquistando il 34° posto assoluto al termine della prima tappa, nono nella speciale classifica Rally 2 e secondo miglior italiano. Purtroppo però la sfortuna lo ha costretto ad abbandonare la Dakar anzitempo. Un vero peccato per Tommaso Montanari.