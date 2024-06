Terni. Da TikTok alla pasticceria, i successi di Giorgia Malerba pronta a tornare sulla scena musicale

Terni- Ha scoperto il mondo di TikTok per gioco durante la quarantena e ora è una star indiscussa dei social, ma non solo. Giorgia Malerba, 25 anni a luglio, ha iniziato da casa, pubblicando video ironici, spesso in compagnia del fratello Tommaso. Ed è proprio insieme a lui che ha realizzato il progetto di aprire un'attività nella loro città natale, Terni. Anche il locale sembra uscito da un video di TikTok, con gli interni colorati e moderni, le pareti color rosa pastello e una pavimentazione a scacchiera bianca e nera. Immancabile la fotografia della protagonista numero uno dei video della tiktoker ternana: la capretta Bruno. Aperto da poche settimane, il locale ha raggiunto già tantissimi follower, sia sulle pagine social, che in coda al bancone ogni mattina a caccia del cornetto più invitante, che già dai video sembra di poter assaporare. "L'aspetto più bello di quello che faccio è che mi diverto- dice Giorgia, che vanta 3 milioni di seguaci su TikTok e quasi 300mila su Instagram. Certo, non mi sarei mai aspettata tutto questo seguito fin dall'inizio. Per me aprire un'attività è sempre stato un grande obiettivo. Sono molto felice di poter condividere questa parte imprenditoriale con mio fratello e con Federico Campisi, il pasticcere. Siamo tre ragazzi molto ambiziosi, determinati e pieni di voglia di fare. Non vediamo l'ora di ampliarci e di realizzare molti altri progetti che abbiamo in mente, sicuramente non ci annoieremo perchè siamo sempre alla ricerca di novità"- spiega. Intanto Giorgia si dice decisa sul portare avanti un altro obiettivo, quello della musica. "Non tutti lo sanno, ma io ho sempre fatto musica, da prima di TikTok- racconta. E' stata sempre la mia scelta primaria. L'ho dovuta abbandonare per due anni a causa di un imprevisto ma non potrei mai farne a meno". E anticipa che a breve uscirà con un nuovo singolo estivo, Cubalibre è il titolo. Una delle prime canzoni, Il mio riflesso, è dedicata proprio a suo fratello, con il quale ha un grande rapporto. Nello stesso periodo ha collaborato con artisti dal calibro di Mambolosco e Andry The Hitmaker ed ora è pronta a tornare sulla scena musicale.

