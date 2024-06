Da Terni parte il Container Solidale con gli aiuti al popolo cubano con vestiti e medicine

Il carico di Terni per il Container Solidale 2024 è stato completato e pronto per essere spedito a Cuba, in segno di ringraziamento per quanto fatto dai medici cubani in Italia durante l'emergenza Covid e per l'aiuto fornito anche il Calabria. «Mancano ancora 2500 euro per coprire il costo di viaggio del Container Solidale 2024 che è ormai stracolmo, sostenetelo» l'appello dell'associazione Sentieri Partigiani che ha promosso l'iniziativa.

Il materiale è stato consegnato a Roma nel fine settimana scorso ai magazzini de La Villetta per Cuba. Si tratta di cinque bancali in totale, suddivisi in tre bancali di abbigliamento uomo, donna, bambino, biancheria per la casa, cancelleria e materiale scolastico, due bancali di materiale sanitario e presidi medici vari.

«Un grande risultato ottenuto con fatica e passione - spiegano - non è possibile individuare con precisione il valore delle donazioni, ma certamente parliamo di molte decine di miglia di euro a livello locale, che si vanno a sommare ad un complessivo decisamente importante a livello nazionale, in conclusione una straordinaria dimostrazione di affetto e vicinanza al popolo cubano e al paese caraibico che si è dimostrato amico dell'Italia in passato e nel presente, inviando intere brigate mediche nella fase acuta dell'emergenza Covid-19 e nella disastrata sanità calabrese attuale».

«Ringraziamo di cuore - concludono - tutti i soci di Sentieri Partigiani Aps, tutti i soci dell'Asd Antonio Gramsci Terni, tutti i singoli sostenitori e simpatizzanti che hanno contribuito in ogni modo possibile, i tanti medici che hanno donato materiale sanitario, ci scusiamo ma citare tutti diventa quasi impossibile e si rischierebbe di dimenticare qualcuno.

Il ringraziamento più sentito và però come ogni anno al compagno Luciano Iacovino e all'associazione La Villetta per Cuba, che ci permettono di sosteneterli in questa che ormai è una pratica consolidata nel corso di molti anni. A loro infatti spetta l'onere maggiore, ovvero quello di raccogliere la totalità delle donazioni e di organizzare la spedizione via mare del grande container da 40 piedi».

Tutte le associazioni e i gruppi ringraziati da Sentieri Partigiani

-ORTOPEDIA SANITARIA VERGELLI VIA MENTANA TERNI

-FORNO CARLETTI PAOLO TERNI

-COOPERATIVA SOCIALE ULTRASERVIZI TERNI

-USB PROVINCIALE DI TERNI

-USB UMBRIA.

-ENGIOY TERNI

-RIFONDAZIONE COMUNISTA TERNI

-IL GRUPPO ESCURSIONISTICO DI SENTIERI PARTIGIANI

-IL GRUPPO ESCURSIONISTICO DI SENTIERI DI MONTAGNA

-POLISPORTIVA BARAONDA TERNI

-ASSOCIAZIONE LA TERRA DI PIERO SEZIONE DI TERNI

-I COMPAGNI DI TERNI

-I COMPAGNI DI AMELIA

-I COMPAGNI DI ARRONE

-I COMPAGNI DI SPOLETO

-I COMPAGNI DI MONTEFALCO

-I COMPAGNI DI FERENTILLO

-I COMPAGNI DI NARNI

-I COMPAGNI DI TODI

-I COMPAGNI DI PERUGIA

-I COMPAGNI DI STRONCONE

-I COMPAGNI DI MARMORE

-I COMPAGNI DI VECCHIO STAMPO CURVA EST TERNANA

-I COMPAGNI DELLA BRIGATA GAGARIN CURVA EST TERNANA

-GLI AMICI DI TERNI

-GLI AMICI DI SANGEMINI

-GLI AMICI DI RIETI

-GLI AMICI DI GROTTAFERRATA

-GLI AMICI DI LORO PICENO