Da Terni Cicciospider per Leone. Regalo di Natale per il figlio di Fedez e Chiara Ferragni

TERNI - "Ciao Leone, siamo Simona e Leonardo e abbiamo ascoltato la tua richiesta a Babbo Natale di poter avere uno spiderman giallo. Primo pensiero per noi è stato disegnarlo e poi realizzarlo per te in cartapesta. Si chiama Cicciospider, è un vero eroe contemporaneo: rotondo e morbido per resistere a tutte le avversità. Speriamo ti arrivi. Buon Natale Leone".

Quando hanno visto la storia di Fedez che chiedeva a suo figlio Leone cosa desiderasse da Babbo Natale Simona Angeletti, artista de Lo Zoo di Simona, e Leonardo Calzuoli, non ci hanno pensato un secondo. Non avrebbero mai immaginato che il loro Cicciospider sarebbe arrivato a destinazione. Dal giorno di Natale è sul comodino del piccolo Leone.

I due artisti ternani si sono messi all'opera e hanno creato Cicciospider, una scultura in cartapesta alta 70 centimetri. "Il problema era avere la certezza che arrivasse a casa di Fedez e Chiara Ferragni - dice Simona. Ho fatto un appello su tiktok, che ha avuto 150mila visualizzazioni, chiedendo aiuto per far sapere a Fedez e Chiara che volevo far arrivare quella scultura per il piccolo Leone. Dopo qualche giorno inizia a seguirmi il papà di Fedez e gli scrivo raccontando che avevo spedito quel pacco. Gli ho chiesto che, se non lo avessero gradito, potevano mandarlo indietro in modo che lo avrei destinato al progetto #RadioterapiaOncologicaBella dell’ospedale di Terni. Dopo due giorni il papà di Fedez mi ha pubblicato nelle sue storie per farmi vedere che il pacco era arrivato".

La sera di Natale Fedez e Chiara annunciano di essere positivi al covid e nella storia fatta nella cameretta di Leone la sorpresa, molto gradita da Simona e Leonardo. Sul comodino c'è il loro Cicciospider.

"Per la befana al piccolo Leone da Terni arriverà un altro regalo. Uno spiderman giallo, proprio come lo desidera lui".