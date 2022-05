Cristiana Pegoraro porta la musica a Sanremo, Salisburgo e New York, prima di inaugurare il Narnia Festival

NARNI – In attesa di inaugurare l’undicesima edizione del Narnia Festival, Cristiana Pegoraro “vola” da Salisburgo a Sanremo, da New York a Budapest e a Zagabria, per proseguire la sua attività concertistica. Perché prima che ideatrice e direttrice artistica del festival, è una pianista di fama internazionale. Si è appena esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, per il ‘Gef’ festival della creatività e nell’ambito della finale mondiale di SanremoJunior. Una competizione, quest’ultima, rivolta ai giovani cantanti, le cui finali interregionali per Umbria, Lazio, Toscana e Marche, sono state ospitate a febbraio dal Narnia Festival. «Prima ancora di Sanremo, ho tenuto un concerto nella Dommusiksaal di Salisburgo – dichiara Cristiana Pegoraro - città a me molto cara, perché ci ho vissuto per cinque anni». Infatti ha studiato al ‘Mozarteum’ e ha ricevuto dall’attuale sindaco di Salisburgo, Harald Preuner, la benemerenza della città. «È stato un grande onore essere ricevuta dal primo cittadino e suonare per lui. Questo incontro mi ha offerto l’occasione di parlare dell’Umbria e di promuovere il territorio e le sue bellezze. E ho approfittato per invitare il sindaco Preuner a Narni durante la prossima edizione del Narnia Festival».

APPROFONDIMENTI CULTURA San Gemini "svela" i segreti di Canova: una grande... PASQUETTA «Visitate il Ponte di Augusto»: Cristiana Pegoraro e...

Cristiana Pegoraro, è passata dunque in una manciata di giorni da una culla della musica classica, come è Salisburgo, a un simbolo della canzone italiana come è l’Ariston di Sanremo, dopo essere stata protagonista del concerto per la pace ad Amelia. «Si è ripreso finalmente a tenere concerti dal vivo – commentato la musicista – e io ho ricominciato a viaggiare accompagnata dalla gioia di abbracciare tanti generi musicali e di calcare palchi prestigiosi». I prossimi impegni di Cristiana Pegoraro la vedranno in due tour internazionali, prima di dedicarsi al suo Narnia Festival. Dal 12 al 18 maggio sarà in America, per un tour tra New York e la Georgia, mentre a giugno, dal 6 al 12, sarà protagonista di una tournée europea che partirà da Budapest in Ungheria per poi spostarsi a Zagabria, in Croazia, e concludersi nel Nord Italia, accompagnata dalla prestigiosa Mav Symphony Orchestra diretta dal maestro Lorenzo Porzio.

A luglio a Narni: dal 7 al 16 è prevista la sezione del Narnia Festival dedicata all’opera con una serie di anteprime, mentre da 19 al 31 luglio avrà luogo il cartellone principale della kermesse che quest’anno ospita 35 spettacoli tra vari generi musicali e artistici.