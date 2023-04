Sabato 15 Aprile 2023, 00:30

Da Pisa, al Pisa. Si chiude un cerchio, domani. Il cerchio del segmento di un'annata calcistica caratterizzata da un cambio di allenatore rimangiato dopo due mesi, dal passaggio quasi brusco dai grandi sogni alla necessità di non complicarsi la vita e dal sopraggiungere di vicissitudini societarie che prima sembravano del tutto improbabili. A Pisa, in andata, l'allenatore Cristiano Lucarelli venne esonerato dopo la sconfitta. Al ritorno, rieccolo contro la stessa squadra, nel bel mezzo del Lucarelli-bis cominciato dopo le dimissioni del suo successore, Aurelio Andreazzoli. Avere un Pisa nel destino è situazione non semplice e leggera, per il livornese Lucarelli. Un peso, ma allo stesso tempo uno stimolo. A Pisa, a fine novembre, la Ternana perdeva la partita già a fine primo tempo e la delusione del presidente Stefano Bandecchi portò alla decisione, annunciata dieci minuti dopo il fischio finale, dell'esonero. Oggi, l'allenatore sta giocandosi la seconda possibilità che gli è stata data. Ma le prospettive sono altre, come altri sono gli obiettivi a breve termine. «La salvezza. Lasciamo stare la serie A, lasciamo stare i palyoff, evitiamo di parlare di cessione societaria o di nuovi soci». Così dice, ora, il tecnico. E chissà come la pensa sull'azionariato popolare, visto che a Brescia, dopo la sconfitta, ha annunciato la voglia di mettersi in silenzio stampa. Avrebbe dovuto parlare prima di questo Ternana-Pisa, ma non lo fa. Eppure, per lui, la sfida con il Pisa è pur sempre un derby personale. Un derby da affrontare col sangue agli occhi per un motivo in più legato proprio all'ultimo precedente. Non deve essere piacevole, infatti, per un livornese, ritrovarsi esonerato dopo la sconfitta con il Pisa. Lucarelli, probabilmente, sogna un pronto riscatto. Ma prima ancora che per sè stesso e le sue rivalse da campanile, lo sogna per la squadra e per la necessità di fare punti importanti e mettersi al sicuro. Peccato, che non parli, Lucarelli. E peccato pure che non serva neanche questo, per far giocare bene la sua squara in campo. In campo, con i suoi, prova le possibili soluzioni. Stavolta, tra l'altro, potrebbero davvero arrivare novità nell'undici iniziale, sia in qualche interprete che nel sistema di gioco. L'obiettivo, per lui, è doppio. Guidare alla vittoria la sua Ternana, ma anche vincere il derby personale, per quanto lui stesso abbia più volte avuto parole di rispetto per la tifoseria pisana, che in qualche precedente lo ha anche applaudito. Ma da allenatore, sono troppi anni che il livornese non batte i pisani. L'ultima volta nel dicembre 2014, quando allenava la Pistoiese e la sua squadra vinse 2-0. Un'altra soddisfazione, se l'era presa pure l'anno prima, alla guida del Viareggio, andando a vincere all'Arena Garibaldi. Poi, sempre sconfitte e un pareggio. Quest'ultimo, 0-0, è arrivato l'anno scorso alla guida della Ternana, dopo il brutto 1-4 in andata al Liberati. Ora si presenta un'occasione di rivincita.