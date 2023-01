Martedì 10 Gennaio 2023, 00:20

Il tentativo, varrebbe pure la pena. Magari un prestito, per un calciatore giovane, di prospettiva e qualità. Uno di quei «giovani di gran qualità e che potrebbero anche giocare in serie A» dei quali il presidente Stefano Bandecchi parlava alla ripresa del lavoro della squadra dopo la sosta. E se questo può stuzzicare il presidente pur restio al mercato di gennaio, ecco che la cosa potrebbe farsi interessante. La Ternana potrebbe prepotentemente tuffarsi nella concorrenza con mezza serie B e qualche squadra di serie A per provare ad arrivare a Sebastiano Esposito. Dopo la suggestione di Miralem Pjanic, è ora il nome di questo promettente attaccante stabiese ad accendere il mercato rossoverde. Un mercato da destinare prima a una riduzione della rosa da 31 a 25 calciatori. Ma movimenti di miglioramento del tasso qualitativo possono sempre stare dietro l'angolo. Il nome di Esposito circola da più parti. Ne parlano pure Tuttomercatoweb e Niccolò Schira. Lo riportano Dazn e Gazzetta dello Sport. Oltre a questo, tanti altri indizi portano all'attaccante classe 2002, di proprietà dell'Inter ma ora "parcheggiato" in Belgio, all'Anderlecht. Proprio da Bruxelles arrivano segnali di un possibile ritorno in Italia del talento campano, che ha già all'attivo diverse presenze nelle nazionali giovanili, comprese 7 gare in Under 21. La Ternana ha già rapporti con l'Inter, dopo l'acquisto in estate di Niccolò Corrado (con diritto di ricompera lasciato ai nerazzurri) in una trattativa che stava per includere pure Giovanni Fabbian (andato poi alla Reggina). Ma c'è un altro elemento da non sottovalutare. Sebastiano Esposito ha recentemente cambiato procuratore passando alla Marat Football Management, società legata a Mario Giuffredi, divenuto suo agente. Quest'ultimo, con la Ternana e il direttore sportivo Luca Leone, ha fatto affari recenti. Assistite Alfredo Donnarumma, Francesco Di Tacchio e anche Ilias Koutsoupias, in rossoverde l'anno scorso. Tutto, però, sarebbe comunque subordinato ad altri eventi, legati alle variazioni del roster di attaccanti. Il reparto dovrebbe essere alleggerito con le partenze di Samuele Spalluto e Pietro Rovaglia, alle quali dovrebbero far seguito quella di Raùl Moro (la Lazio potrebbe girarlo in Spagna) e quella di Gabriele Capanni. In più, uno dei possibili partenti è anche Stefano Pettinari, al quale le richieste non mancano. Chissà che non sia proprio una sua cessione ad aprire le porte a un affondo per Esposito. Su Pettinari, oltre al Sudtirol, c'è il Modena, per esempio. Ma il Modena è proprio una delle diverse società di serie B che cercano anche Esposito. Altre, però, sono alla finestra. Tutte sanno bene che il giocatore ha attenzioni pure dalla serie A, dove soprattutto Empoli e Lecce ci pensano. Non sarebbe facile, per la Ternana, spuntarla in un'eventuale corsa al giocatore con tante rivali di sicuro spessore. In casa rossoverde, però, si valutano pure altre strade. A proposito di talenti, si starebbe tenendo d'occhio l'argentino Vicente Taborda, fantasista di 21 anni del Boca Juniors. Così come per il classe 2000 del Pescara Gennaro Borrelli, ora in prestito al Frosinone, si ipotizza tra le diverse possibili nuove destinazioni anche Terni. Nella merce del mercato di gennaio in generale potrebbe finire di nuovo pure Grygoris Kastanos della Salernitana, ma già in estate il cipriota aveva escluso di scendere in serie B.