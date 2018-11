© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, Vannia Gava, della Lega, farà lunedì una visita istituzionale in Umbria. Lo hanno annunciato l'onorevole Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria, e il senatore Luca Briziarelli, capogruppo del partito in Commissione Ambiente, che accompagnerà l'esponente governativo.In programma, alle 15, un incontro a Castel Giorgio con i sindaci del territorio sul tema della geotermia sulla piana dell'Alfina. Alle 17 il sottosegretario sarà ad Orvieto per un incontro con l'Amministrazione comunale e le associazioni con focus sulla discarica «Le Crete». Dalle 19, Vannia Gava sarà a Terni per confrontarsi con il sindaco Leonardo Latini e il Comune in merito alle questioni ambientali.Caparvi e Briziarelli hanno ringrazito il sottosegretario «per la disponibilità». «L'attenzione della Lega sul temaambientale - hanno aggiunto - è massima in particolare sull'orvietano e su Terni dove si concentrano questioni che meritano di essere approfondite e affrontate».