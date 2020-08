Dal 3 agosto chiusi gli svincoli 'Terni ovest' e 'Terni nord' in direzione Spoleto sul Rato.

Ultimo aggiornamento: 12:56

Sino alla fine del mese vi saranno disagi nelle uscite verso Terni sul rato in direzione Spoleto: tre chilometri di quella trafficatissima arteria saranno chiusi per consentire gli interventi di manutenzione rpofonda prevista per il ripristino della sede stradale. Il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre gli svincoli “Terni ovest” e “Terni nord” saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Spoleto.In alternativa, il traffico in uscita potrà proseguire in direzione Spoleto, utilizzare lo svincolo “Terni Est” per invertire la marcia e uscire agli svincoli interessati sulla carreggiata in direzione Orte.L’Anas comunica che il completamento di questa fase è previsto entro venerdì 29 agosto, anche se poi continuerà l’opera di manutenzione completa interessando anche altre porzioni di strada.