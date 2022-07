Da Nino Manfredi fino Pierpaolo Pasolini e Anna Magnani, Narni è pronta per "Le vie del cinema"

Si comincia con "Per grazia ricevuta" e si finisce con "Mamma Roma". C'è il cartellone completo della 28' edizione della rassegna "Le vie del cinema", che a Narni Scalo vede la proiezione di pellicole restaurate legate alla storia del cinema italiano. Nell'edizione 2022, anche con la novità di una sezione dedicata ai cartoni animati. Una settimana, dal primo a 6 agosto 2022, con altrettanti film proiettati al parco pubblico Bruno Donatelli. Film proposti al pubblico gratuitamente. Lunedì primo agosto, la proiezione di "Per grazia ricevuta" è un momento importante anche per Narni, visto che alcune scene del film, con Nino Manfredi protagonista, furono girate proprio a Narni, in particolare all'abbazia di San Cassiano. Il 2 agosto c'è "Caro Michele" di Mario Monicelli, con Mariangela Melato. Mercoledì 3 agosto, "Pasqualino Settebellezze", di Lina Wertmuller. Giovedì 4 agosto "Venga a prendere il caffè da... noi", di Alberto Lattuada e con Ugo Tognazzi. Venerdì 6 agosto "I clowns", di Federico Fellini. Sabato 6 agosto, l'ultima serata con "Mamma Roma", di Pierpaolo Pasolini e con Anna Magnani. Tutte le proiezioni cominciano alle ore 21 e, in questa edizione, sono precedute da attività di laboratorio, racconti e letture. La rassegna è diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune di Narni con la collaborazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia-cineteca nazionale e della scuola internazionale Comics di Roma. Tra l'altro, la collaborazione con quest'ultima ha anche coinvolto gli allievi del terzo anno dei corsi di illustrazione e graphic-design, i quali hanno lavorato insieme per realizzare una nuova veste grafica della rassegna. Ogni sera, insieme alla proiezione dei film restaurati, c'è anche la rassegna parallela dedicata ai cartoni animati, in un'altra ala del parco Donatelli. Nell'ambito di questa, sono proiettati, nell'ordine: Basil l'investigatopo, Fievel sbarca in America, La strada per Eldorado, Brisby e il segreto di Nimh, Totò, sapore e la magica storia della pizza e Bug's life.

