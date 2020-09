Da attori a ristoratori: rinascita e idee originali per ripartire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Chi non ha mai sognato di mangiare sugli alberi? Bene, ora il vostro sogno diventa realtà.Solo sei coperti, senza eccezioni! Ma come vi è venuto in mente? Ridono. Valerio Andrei e Silvia Mocci, marito e moglie da svariati decenni, venti anni fa hanno detto addio alla capitale e al rutilante mondo dello spettacolo per rifugiarsi nel casale di famiglia a fare i contadini. La loro è una storia affascinante, sembra il copione di un film. Si conoscono all'Accademia d'arte drammatica a Roma. Lei è nel corso con Luca Zingaretti, Massimo Populizio e Maria Paiato, lui con Sabina Guzzanti e Margherita Buy. Si incontrano, si guardano, ma non scatta il colpo di fulmine. Cupido arriva anni dopo, si chiama Peppino Patroni Griffi.Partono per una turneé insieme in giro per l'Italia, diretti dal grande maestro partenopeo. Si innamorano e diventano una coppia sia nella vita, che nel lavoro. Sono anni magici. Giovani, di successo, bella vita: “Ti pagano per giocare”, dichiara Valerio con un pizzico di nostalgia. Insieme realizzano il cortometraggio “Il dono dei Magi”. E' “Nastro d'argento”! E' fatta, pensano. Arriva anche la prima regia per Valerio: “Un amore perfetto”, con Cesare Cremonini e Martina Stella, produttrice Rita Rusic. Ma le cose non vanno come sperato. Il telefono non squilla più. Intanto è nata Ilaria. A quarantanni non si “gioca” più. E' ora di mettere radici. C'è il casale del babbo di Silvia in Umbria...perchè no? La terra e la natura danno la seconda chance a Valerio e a Silvia. Non è facile, ma ce la mettono tutta. All'inizio vendono i prodotti dell'orto, le marmellate, le confetture, le salse preparate da loro. Girano per mercatini. Poi si inventano le degustazioni dei loro prodotti. Comprano galline, di Sumatra. Oggi son ben 35, più 2 galli tedeschi e uno sumatroide...una “caciara” infinita! Ma quanto sono buone quelle uova. L'anno scorso l'idea delle degustazioni tra gli alberi e...boom! Con il passaparola è scoppiato il pienone. “Mi chiedono se faccio l'asporto”, dice ridendo Valerio. Dall'ansia del telefono che non squilla più, all'angoscia di non arrivare a rispondere a tutte le chiamate che arrivano. “Mi è venuta l'ansia da prestazione”, confessa il nostro “regista”. Offrendo solo prodotti da noi coltivati, ho paura del maltempo, del troppo caldo, o del troppo freddo. Se non produco che metto in tavola?”.Perchè solo agli stranieri, noi italiani no? “Intanto comincio con loro...poi vediamo”.