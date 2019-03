Ultimo aggiornamento: 20:05

PERUGIA - Dai banchi di un mercatino dell’antiquariato all’atrio di palazzo Grossi, una delle sedi operative di palazzo dei Priori, grazie alla donazione fatta da una famiglia al Comune. In bella mostra, con una collocazione che sarà perfezionata (nel retro c’è lo stato del verde pubblico a cavallo fra ‘800 e ‘900), è finita una pianta topografica di un progetto datato luglio 1894. Quello dell’impianto di un Tramvays elettrico dalla stazione al cuore dell’acropoli, in quella che oggi è piazza Matteotti e una volta si chiamava del Sopramuro. Anni in cui la città, che proprio in questo periodo vede la realizzazione del nuovo Piano della Mobilità sostenibile, era profondamente diversa ma già in forte cambiamento.Lo testimonia la mappa, che racconta tanto di quello che c’era, come il monumento a Garibaldi poi spostato, e che proprio per lo sviluppo dei trasporti, è arrivato successivamente. Come la realizzazione, negli anni ’30, del mercato coperto, per spostare lo stesso mercato e lasciare spazio in piazza al progresso, tram e mezzi privati.Già, racconta tanto quel documento «dalla grande valenza storica», ha detto Romizi, che venne realizzato da Leopoldo Borgi, regalato al Comune dalle sorelle Ambra e Liana Rapi. Una delle due, Ambra, insieme al marito Giuseppe Ruperti, comprò una trentina di anni fa quella grande mappa, finita in un banco del mercatino dell’antiquariato di Arezzo. «Abbiamo deciso di donarla alla città perché tutti possano ammirarla». Alla famiglia, ricevuta sabato 2 marzo a palazzo Grossi, il grazie dell’amministrazione per voce del sindaco Andrea Romizi e degli assessori Cristina Bertinelli (Bilancio) e Francesco Calabrese (Lavori pubblici). Per una foto ricordo non sono mancati anche altri componenti della famiglia: Liana Rapi con il marito Vito Giuliani, i figli Elisabetta, Barbara, Andrea, Francesco e Virginia, ed i nipoti.