Mercoledì 8 Febbraio 2023

NARNI Narni Sotterranea, in corsa per l'Art Bonus. Dopo la donazione del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che nei giorni scorsi ha erogato fondi pari a 170mila euro in favore dell'associazione, i beni gestiti dal gruppo guidato da Roberto Nini entrano a pieno titolo nella lista di quelli finanziabili da mecenati e filantropi. «Progetti inseriti nell'Art Bonus e sovvenzionati grazie alla donazione dell'Università Cusano - spiega Nini - che fino a poco tempo fa erano solo dei desideri e dei sogni». Gli interventi in programma riguarderanno il complesso San Domenico, e nello specifico il ripristino delle murature con la tecnica del cuci-scuci. Ma non solo. Altra parte importante saranno gli interventi sugli affreschi della chiesa ipogea. Una struttura del dodicesimo secolo costruita su una precedente bizantina della quale è stato rinvenuto una porzione del mosaico pavimentale, a sua volta realizzato su una Domus Romana. Successivamente, il complesso fu affidato ai padri Domenicani che lo trasformarono, ampliandolo. Come testimoniano i ritrovamenti effettuati nel tempo, fra cui una cella le cui pareti sono piene dei graffiti dei condannati, nella parte sotterranea aveva sede il tribunale dell'Inquisizione.

«In pratica - spiega Nini - andremo a svuotare dai calcinacci alcune stanze attigue ad ambienti già noti per ripristinarle e renderle accessibili al pubblico». Oltre alla parte strutturale, sono previsti interventi su quella interattiva e multimediale. «Ad oggi -Spiega Nini - anche a causa della pandemia, nel corso delle visite siamo costretti a spiegare diverse cose alle persone soltanto con l'ausilio di alcune immagini appese. Grazie a questi fondi invece, creeremo un'esperienza molto più coinvolgente, ma per il momento non voglio sbilanciarmi di più, per non spoilerare».

Un'attrazione, quella di Narni Sotterranea che negli ultimi anni è diventata il volano principale del turismo su Narni. «Abbiamo ripreso i numeri del 2019 - precisa - per l'anno 2022 ci siamo avvicinati alle diciottomila presenze. Se penso che i primi anni ne facevamo circa cento all'anno». Un percorso iniziato 29 anni fa, il 2024 sarà il trentennale, per un'associazione che ormai da tempo raccoglie consensi e riconoscimenti. «Anche il presidente Bandecchi - chiude Nini - è rimasto molto colpito da quello che abbiamo realizzato ma soprattutto dall'impegno che ci abbiamo e ci mettiamo ogni giorno». Per votare si può accedere al sito artbonus.gov