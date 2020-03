Coronavirus, negli ospedali umbri richiamati i pensionati: così assunzioni per medici e infermieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - L’ Azienda Ospedaliera di Perugia, per contenere la diffusione del coronavirus, ha assunto in questi giorni numerose iniziative ad iniziare dalla ridefinizione dei percorsi di assistenza, con interventi per dotazione di nuovi spazi nelle degenze, rafforzando le strutture tecnologiche, ed ora disponendo la richiesta di intervento a professionisti «in grado di dare un importante contributo in area urgenze, emergenza», come sottolinea in una nota il commissario straordinario Antonio Onnis.A tale proposito l’ospedale di Perugia ha pubblicato un avviso pubblico per medici in quiescenza specializzati e operatori sanitari con specifici requisiti così come sono evidenziati nella domanda scaricabile sul sito www.ospedale.perugia.it.La richiesta di personale riguarda le quattro Aziende Sanitarie dell’Umbria e viene assicurato che le operazioni di selezione saranno effettuate in tempi rapidi. Il commissario Onnis ha anche voluto nuovamente manifestare l’apprezzamento a tutti gli operatori sanitari della sanità, “«apprezzandone le capacità di adeguamento alla situazione d’emergenza che ha costretto a provvedimenti straordinari, presi anche al fine di contigentare l’accesso in ospedale per la tutela sia degli operatori che dei cittadini, provvedimenti, viene infine evidenziato nella nota, che sono stati da subito condivisi da tutti i professionisti».