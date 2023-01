Croce Rossa Italiana. Il presidente nazionale Rosario Valastro a Orvieto per l’assemblea regionale dei presidenti umbri

E’ un inizio di 2023 di grande impegno per il comitato di Orvieto della Croce Rossa Italiana. Si è appena conclusa la 29ma edizione di Umbria Jazz Winter che ha visto il personale Cri in prima linea per assicurare l’assistenza sanitaria al grande pubblico della kermesse.

Il 2023 inizia con un evento di grande importanza per la Cri di Orvieto. Mercoledì 11 gennaio sarà in visita in città il Presidente Nazionale Rosario Valastro. In concomitanza il Presidente Regionale Paolo Scura ha indetto l’assemblea regionale di Croce Rossa a Orvieto presso la sala consiliare del Palazzo Comunale. «Sarà l’occasione - spiegano dal comitato di Orvieto - per fare il punto della situazione per Cri Umbria e per il comitato orvietano, guidato attualmente dal commissario Luigi Maria Manieri e per discutere soprattutto di futuro. E’ già programmato a Orvieto, infatti, un nuovo corso per volontari di Croce Rossa per dare nuova linfa vitale al comitato sempre impegnato a supportare i più deboli, gli anziani, le famiglie in difficoltà e assicurare la giusta assistenza ai malati così come è tradizionale impegno per il personale e i volontari di Cri del comitato di Orvieto».

«Il 31 dicembre, durante il brindisi in piazza Duomo con i Funk-Off e tanti turisti e orvietani, Croce Rossa - riferisce una nota del comitato orvietano - è stata presente con un’ambulanza e 7 volontari. Il primo giorno del 2023 per la Santa Messa della Pace, con il supporto dei comitati di Guardea e Avigliano Umbro, Cri ha assicurato il servizio di assistenza sanitaria con 20 volontari, 3 ambulanze e 1 ambulatorio mobile. In totale durante la manifestazione UJW Cri ha messo in campo 3 ambulanze, 1 ambulatorio mobile e 30 volontari».

Nei giorni delle festività natalizie Alessandro Gazzurra, titolare di un negozio di alimentari a Sferracavallo, ha donato, come ogni anno, 10 pacchi alimentari completi che il comitato di Orvieto di Croce Rossa Italiana, ha distribuito ad altrettante famiglie che vengono assistite dal personale volontario Cri con continuità durante tutto l’anno.