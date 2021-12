Croce (La Sapienza): «A Terni un Istituto tecnico superiore con i fondi del Pnrr»

Forse è arrivato il momento di affrontare una questione solo apparentemente minore, quella dell’assenza di un ITS, l’Istituto Tecnico Superiore, a Terni. E di chiedersi come mai ancora oggi nessuno si stia dando da fare per crearne uno. Degli ITS ha parlato anche Mario Draghi al Senato lo scorso febbraio nel discorso programmatico con il quale ha ottenuto la fiducia al parlamento, dicendo che ad essi va riservata “particolare attenzione” e annunciando che il Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) assegna ad essi “1,5 miliardi, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia”.

Gli ITS sono scuole di alta specializzazione post-diploma, che nascono dalla collaborazione tra il pubblico e le imprese del territorio. E sono pensati come un servizio ai giovani e all’economia locale. In Lombardia ce ne sono 20 dislocati in vari centri, in Toscana 7, nelle vicine Marche 4, in Abruzzo addirittura 5. In Umbria, invece, solo uno, che ha la “testa” e svolge buona parte delle attività a Perugia. Già negli anni scorsi la gestione centralistica dell’unico ITS regionale era uno sfregio al principio di sussidiarietà, ma oggi, nel contesto economico post-Covid, essa può avere conseguenze particolarmente gravi per l’economia ternana.

È sorprendente che proprio uno dei principali centri manifatturieri del Centro Italia, proprio quell’area di crisi complessa per le quali associazioni industriali e sindacati ternani reclamano da anni sussidi, ne sia sprovvisto. Eppure non è solo un obiettivo strategico ma, nelle condizioni attuali di disponibilità di risorse pubbliche, anche realisticamente raggiungibile. Oggi è partito un ciclo economico nazionale particolarmente positivo per l’Italia, che sta trainando anche la crescita del settore industriale umbro risollevandolo dalle secche degli anni scorsi. Sono soprattutto gli investimenti delle imprese ad aver ripreso slancio, anche grazie alla spinta degli investimenti pubblici del PNRR. Questi si concentreranno in particolare nei settori dell’energia, dei rifiuti, dell’acqua, della chimica verde, comparti che rappresentano gran parte del sistema industriale dell’area vasta ternana e narnese. Ma è chiaro che per consolidare questo slancio e farne l’occasione di trasformazione e riqualificazione che si aspetta da tempo è necessario accompagnarlo con uno sforzo altrettanto importante nella formazione di personale qualificato.

Già oggi sono avvertite diffusamente nell’economia italiana carenze di personale. Il timore che queste diventino una vera e propria strozzatura per le imprese è destinato a crescere nei prossimi tempi. La mancanza di un ITS impoverisce il territorio e lo rende meno attraente per gli investimenti industriali che si stanno decidendo e realizzando ora. Siamo in un momento irripetibile di grandi potenzialità, al quale i sistemi locali devono avere la capacità di agganciarsi. Eppure i vertici regionali e le burocrazie confindustriali non sembrano in grado di leggere questa congiuntura. Il tema è fuori del radar dei partiti. Evidentemente anche le opposizioni lo ritengono politicamente poco lucroso o neanche si sono accorte che vi sia una “questione ITS”. Realizzare a

Terni un ITS, ecco una buona occasione per il sindaco Latini, già ormai molto avanti nel suo mandato, per dimostrare di essere finalmente in grado di misurarsi con un obiettivo strategico per

Terni. Fin qui, da questo punto di vista, di risultati conseguiti da presentare alla città questa amministrazione comunale ne ha veramente pochi.

Professore di Economia La Sapienza Università Roma