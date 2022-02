Orvieto, Cristiano Sabatini, il Bike Chef che gira il mondo in bicicletta:«Sogno la pace tra Russia e Ucraina grazie al borsch»

Su Instagram si definisce “domatore di pentole”, ha oltre 32 mila followers nel suo profilo dove posta i piatti che prepara, seguitissimo, ma anche tutti i viaggi che è solito fare, in bicicletta, in giro per il mondo. Lui è Cristiano Sabatini alias Bike Chef, 50 anni, cresciuto a Monterubiaglio, frazione di Castel Viscardo, dove la famiglia gestiva un pub, diplomato ragioniere al “Maitani” di Orvieto, di professione chef e ciclista giramondo per passione.

Nel 2001, dopo alcuni anni trascorsi a gestire con successo un ristorante a Montefiascone, nel Viterbese, decide di mollare tutto per mettersi a cucinare a domicilio, inventandosi un suo stile di catering da esportare nelle case di chi lo chiama. In pochi anni la sua popolarità è cresciuta; nel 2019 partecipa a “Cuochi d'Italia” rappresentando il Lazio nello cooking-show condotto da Alessandro Borghese, e conquista piano piano anche le cucine e i palati dei vip del cinema, arrivando a far gustare i suoi piatti persino a Carlo Verdone, Gigi Proietti, Paolo Sorrentino, il regista Giovanni Veronesi e addirittura a Robert De Niro. Allo stesso tempo però è forte in lui anche la passione per le due ruote, così parte per alcuni viaggi in giro per il mondo per scoprire gusti e sapori lontani ma portando sempre con sé la cucina italiana, ovunque vada. Nepal, Marocco, Nuova Zelanda e tanti altri Paesi, Sabatini è arrivato praticamente ovunque, non separandosi mai dalle sue piccole pentole e dal fornelletto a alcool. In Lapponia ha portato con sé dei cibi disidratati che ha cotto sul fuoco di legna ed è riuscito a preparare la carbonara perfino in un rifugio sull’Everest e al circolo polare artico.

Cucina, passione per la bici, voglia di scoprire nuovi posti, ma anche cultura e tradizioni che poi mixa nei propri piatti dando vita a nuove ed esaltanti sfide culinarie, Sabatini nella sua ultima avventura è arrivato fino in Ucraina dove nello scorso novembre, ha cucinato la sua famosa carbonara a Chernobyl. Qui, in compagnia di tre amici, si è spinto Sabatini pedalando per cento chilometri da Kiev fino a raggiungere la cittadina nota per il disastro della centrale nucleare.

«È stato un viaggio al confine con la realtà, toccare con mano certe situazioni, entrare nella cosiddetta 'zona di esclusione' che si estende per 30 chilometri intorno ai resti della centrale, è davvero toccante – ha dichiarato Bike Chef all'Ansa - ma, forse, a far più male è sapere che questo popolo si sente perennemente a rischio guerra con i cugini russi».

E proprio sul conflitto tra Russia e Ucraina Sabatini prova a mettere di mezzo la cucina, da sempre punto di condivisione, di incontro, di scambio di sapori e sensazioni: «La pace tra Russia e Ucraina – dice ancora - passa dal borsch, la tipica zuppa di barbabietole rosse e panna acida. Quando Mosca ammetterà che è un piatto della tradizione ucraina e non russa, sarà l'inizio della vera indipendenza di Kiev. Certo non voglio ricondurre tutto a un piatto ma riconoscere da parte di Mosca che il borsch è un piatto ucraino, sarebbe come riconoscere l'identità di un'intera nazione e quindi lasciarla libera al suo destino e non continuarla a usare per strategie geopolitiche».

Nel frattempo è quasi tutto pronto per tornare in sella e partire: nuova destinazione, probabilmente in aprile, in Perù alla volta de La Rinconada, la città più alta del mondo, a quota 5.200 metri. Il suo sogno? Un viaggio al confine tra Israele e Palestina, «per mettere a tavola i due popoli da sempre rivali e fargli assaggiare un agnello brodettato alla romana».