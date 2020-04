Sangemini, un tavolo permanente in Prefettura

Aperto un tavolo permanente per facilitare la comunicazione tra le parti nell'ambito della vertenza Sangemini-Amerino. A comunicarlo il prefetto di Terni, Dario Emilio Sensi, nel corso di un incontro con i sindacati di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil e le rsu dei siti umbri del gruppo Acque Minerali d'Italia, in concordato preventivo.

Le organizzazioni sindacali - spiegano in una nota unitaria - hanno chiesto d'intervenire con la proprietà, «affinché vi sia maggiore trasparenza e collaborazione con il territorio umbro».

Alle istituzioni viene invece chiesto che «si crei un percorso virtuoso e condiviso, che ci porti - scrivono le tre sigle - a conoscere e verificare realmente il piano industriale e concordatario, per capire la fattibilità stessa del concordato e il futuro dei siti umbri, per il totale mantenimento occupazionale e il rilancio stesso dei marchi».



