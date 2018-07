Crisi Pd, parla Miccioni: «Alle comunali tradimenti e trasformismi»

di Federico Fabrizi

PERUGIA - C’è vita nel Pd. Agli scrolloni dell’assessore Luca Barberini, replica a caldo il segretario provinciale di Perugia Leonardo Miccioni: «Gli elettori non sanno che farse dei consigli del giorno dopo». Su Spoleto: «Qualcuno dei nostri ha sostenuto la proposta di Lega e Fdi, se abbiamo delle regole questo non è tollerabile». E per Umbertide: «Le difficoltà vengono da lontano, ma condanno certi trasformismi». Poi aggiunge: «Il mio mandato è a disposizione».

Miccioni, sentito che spallata anche ai segretari provinciali da parte dell’assessore Barberini?

«Ho letto l’intervista di Barberini come ho letto il pensiero di molti in questi giorni e in queste settimane. Trovo che in generale fatichiamo ancora a perdere il vizio di parlarci addosso. Non è tempo, questo, dell’ennesima discussione tutta interna al Pd - dice il segretario provinciale dem di Perugia - ma sarebbe importante dare un contributo per contrapporre alle ricette del governo e di una destra reazionaria una visione radicalmente e profondamente nuova fondata sui valori del centrosinistra. Cittadini ed elettori non sanno che farsene di dibattiti incomprensibili ai più, analisi, buoni consigli del giorno dopo, discussioni per delegittimare il compagno di banco. A volte sembra si cerchi il risultato personale e mai di squadra, come se contasse la classifica marcatori e non il risultato alla fine del campionato. Il Pd ha bisogno di ricostruire una nuova identità, questo dovrebbe appassionarci più che i destini di ciascuno».

Dal punto di vista del segretario provinciale, cos’è successo a Spoleto?

«Mi interessa parlare del percorso che abbiamo fatto. Diciamo da tempo che il Pd ha bisogno di aprirsi, di favorire un nuovo protagonismo civico, e a Spoleto, con Camilla Laureti, si è scelto di praticarla questa apertura. Non senza resistenze da parte di qualche iscritto che alla fine ha scelto addirittura di sostenere apertamente la proposta alternativa al Pd, quella del candidato di Lega e Fdi. In una comunità come la nostra, che ha le sue regole, questo non è tollerabile, lo è ancora meno quando le scelte arrivano a valle di una discussione collettiva come è stata quella sulla candidatura a sindaco, che ci ha visti impegnati per settimane alla ricerca di una sintesi alta e condivisa. Su questo è necessario l’impegno di tutti, soprattutto di chi ricopre incarichi importanti come Barberini. Perchè si possa fare chiarezza e si possa ripristinare il giusto modo di rispettare la comunità di cui si fa parte. E i risultati non sono mancati: Camilla Laureti ha raccolto al primo turno quasi 6.100 voti, al secondo 7.900, circa 2.500 in più rispetto alla coalizione di centrosinistra il 4 marzo (solo 3 mesi prima e con oltre 3.500 elettori in più) e gli stessi del secondo turno delle amministrative 2014, con mille votanti in più».

E a Umbertide com’è andata?

«A Umbertide e a Cannara ci sono responsabilità larghe, pure mie, la sconfitta è figlia di difficoltà che non nascono negli ultimi mesi. Le divisioni si pagano. Ma non possiamo non condannare un certo trasformismo che consente ad alcuni di passare (o guidare) dal sostegno al Pd al sostegno alla Lega con tanta disinvoltura: esistono differenze e sono profonde, la politica non può essere così cinica».

Miccioni, cosa è accaduto al Pd?

«Il Pd ha perso la sua identità e insieme a tutti i partiti delle grandi famiglie riformiste europee non ha saputo dare risposte adeguate ai grandi cambiamenti del nostro tempo. Globalizzazione e innovazioni tecnologiche hanno prodotto mutamenti epocali ma anche fratture profonde, disegnando un mondo nuovo e allargando le disuguaglianze, di fronte alle quali i nostri progetti non sono stati percepiti all’altezza».

E adesso che si fa? Rifate tutti i congressi?

«Sabato, in assemblea nazionale, saranno annunciati tempi e modalità dei congressi. Superfluo, mi auguro, sottolineare come questi dovranno essere veri, utili, franchi e riguardare la nostra identità, il nostro modo di stare insieme e la nostra organizzazione a tutti i livelli. Perchè questo sia possibile, anche il mio mandato, per altro figlio di un progetto che sembra non essere più attuale, è a disposizione».

Martedì 3 Luglio 2018



