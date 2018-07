Crisi dem, parla l'assessore Barberini: «Ribaltiamo questo Pd»

di Federico Fabrizi

PERUGIA - spara un siluro su Walter Verini, dà una spallata ai segretari provinciali, boccia l’idea dei miniassessori regionali e ripete quasi ossessivamente che il Pd deve aprire porte e finestre. Luca Barberini – assessore regionale alla sanità, ascendente bocciano, tigna e curriculum sufficienti per parlare a voce alta - entra con l’elmetto in testa nel dibattito un po’ soporifero del Pd post 4 marzo e post 24 giugno.

Barberini, partiamo da cosa è successo.

«Sono stati fatti troppi errori in questi anni, difendendo solo quanto realizzato e senza ascoltare abbastanza i disagi delle persone».

Dove ha sbagliato di più il Pd?

«Non c’è stata la capacità di interpretare i cambiamenti e dare risposte adeguate. Oggi esiste la consapevolezza storica che il domani sarà peggio dell’oggi... su questo il Pd non è stato reputato il soggetto giusto per dare risposte».

Scendiamo sul caso Umbria: qui al Pd è accaduto qualcosa di più e di peggio.

«Esistono responsabilità nazionali, regionali e responsabilità specifiche locali. Io non credo alle fatalità o agli effetti europei o internazionali. Per me chi ha fatto alcune scelte ha sbagliato».

Ora le tocca fare i nomi, Barberini.

«È inaccettabile far cadere un sindaco a dieci mesi dalla fine del mandato per beghe interne al partito: Umbertide è una sconfitta colossale per storia e proporzioni. A Spoleto, la decisione dell’apparentamento è stata fatta da pochissimi, senza coinvolgere il partito, inteso come comunità che legittima persone e ruoli. A Terni, il Pd è stato incapace di dare una proiezione cittadina in grado di interloquire oltre il partito».

Andiamo un po’ più indietro, ricorda il 4 marzo?

«Le scelte delle candidature alle politiche sono state fatte a Roma e avallate da pochi. Lo ribadisco: a mio giudizio non è così che si rispetta e si dà dignità a una comunità partito. È poi evidente un disequilibrio riguardo la rappresentatività territoriale, con alcune aree come Città di Castello sovrarapressentate e altre di grande rilevanza ignorate».

E ora questa comunità partito dovrà fare un congresso.

«Ora serve avviare un’azione diversa, non ideologica e non proiettata su chi eravamo. Voglio essere esplicito: chi ha fatto certi errori deve trarne delle conseguenze, non può governare il cambiamento, altrimenti rischiamo un altro caso Perugia: una sconfitta e nessuna responsabilità. Auspico si riparta su basi nuove, che il partito sappia essere protagonista in tutt’altro modo rispetto al passato anche recente».

Precisiamo, cosa intende dire?

«Le stesse persone e le stesse logiche sono destinate alla sconfitta. Io immagino e auspico basi nuove, anche togliendo di mezzo chi ha governato questi processi negli ultimi tempi».

Barberini, vuole far fuori anche i segretari provinciali in sella da pochi mesi?

«Mi aspetto che a tutti i livelli, anche provinciali, ci sia una presa d’atto matura, mettendo tutti liberamente nelle condizioni di trovare delle soluzioni».

Walter Verini segretario regionale le piace?

«Il messaggio “io sono a disposizione” senza indicare un percorso diverso mi pare da vecchia politica (riferimento ad un’intervista concessa da Walter Verini al Messaggero il 27 marzo scorso ndr). Trovo la sua analisi superficiale e alcune considerazioni un po’ arroganti. Al Pd non servono maestri con la matita rossa. La critica alle correnti da parte di chi, proprio grazie alle correnti, ha beneficiato di un privilegio elettorale... beh è davvero incoerente».

Barberini, sarà mica arrabbiato con Verini perché ha parla delle guerre in sanità come cattivo esempio del Pd?

«Io penso ai problemi della gente e mi sono sempre battuto per rinnovare la sanità umbra, non sto certo dietro a presunte guerre. Ritengo che il cambiamento sia sempre utile, anche in sanità. Per quanto mi riguarda, la priorità sono i bisogni dei cittadini, come abbattere le liste di attesa e aumentare la qualità dell’assistenza, tutte cose su cui stiamo lavorando».

Novità, apertura, eppure il Pd umbro vive da anni sul dualismo Marini-Bocci.

«Non credo proprio che il tema sia il dualismo Bocci-Marini, il tema è un partito che continua a parlare a se stesso e tra pochi, presente sui territori ma troppo chiuso, al quale le persone dicono: “avete avuto la possibilità ma non avete fatto quel che avevate promesso, ora proviamo gli altri”. Il Pd deve dialogare realmente con imprese, associazioni, volontariato. Io non ho paura delle correnti e nemmeno delle discussioni se in un partito servono ad aprirsi».

Lei crede ancora al Pd o basta?

«Io credo che il Pd abbia bisogno di una ristrutturazione profonda, quasi fondativa, non sconfesso le radici ma occorre smettere di chiedere da dove arrivi e cominciare a dire dove andare insieme... e il Pd non funziona se tutti pensano a quale potrà essere il proprio ruolo domani, lo dico anche a Verini: non è mica detto che la politica debba essere un mestiere. Il Pd deve riorganizzarsi subito, Lega e MSS non riusciranno a dare prospettive concrete e credibili e a mantenere promesse fatte a scopo elettorale. Dobbiamo allargare il centrosinistra in primis alle tante esperienze civiche presenti sul territorio».

A proposito, assessore, come valuta l’azione della giunta regionale di cui fa parte?

«Dobbiamo accelerare azioni e interventi. È stato fatto tanto ma alcuni territori mostrano dati preoccupanti. Un obiettivo fondamentale è ridurre il problema dell’Umbria che cresce a macchia di leopardo».

L’idea delle deleghe a qualche consigliere può essere utile?

«Tra tante soluzioni, questa mi pare una terapia vecchia e inutile, che guarda ancora solo all‘interno».

E nella sua Foligno che succede? Si vota nel 2019.

«A Foligno, come in tutte le altre città umbre, serve un contributo di apertura vera. Se si pensa di fare un ragionamento tutto al nostro interno o al più coinvolgendo qualche partito di una coalizione obiettivamente un po’ sgangherata, non andiamo lontano. Occorre confrontarsi in termini diversi, con protagonisti del mondo sociale ed economico, partendo dalle cose buone fatte, ma con un senso di squadra nel quale tutti si sentano protagonisti».

