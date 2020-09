Crisi climatica, TEDxPerugia partecipa all’iniziativa globale Countdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Il team di TEDxPerugia ha deciso di partecipare a Countdown, iniziativa globale della piattaforma Ted, attraverso la realizzazione di un’edizione speciale di TEDxPerugia, interamente online e disponibile sul sito tedxperugia.com. L’evento si terrà il 17 ottobre alle 15 è stato annunciato il 26 settembre mediante un flash mob digitale che è stato condiviso sulle varie piattaforme social da Instagram a TikTok e pubblicato sul sito tedxperugia.com.Countdown è finalizzato a sostenere e accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni. «Le crisi economiche e sanitarie in corso – spiegano da TEDxPerugia – ci stanno ricordando un fatto importante: facciamo tutti parte dello stesso fragile sistema, dipendenti dalla natura e gli uni dagli altri. L’obiettivo di Countdown è quindi costruire un futuro migliore per tutti, riducendo della metà le emissioni di gas serra entro il 2030, per un mondo più sicuro, più pulito e più giusto. Per coinvolgere maggiormente i giovani – aggiungono da TEDxPerugia – abbiamo lanciato la #jointhecountdown challenge, in modo da puntare l’attenzione sul tema dell’evento Countdown e sensibilizzare il più possibile i giovani sul tema della crisi climatica e della sostenibilità ambientale. Ringraziamo la Serendipity Dance Academy e tutta la crew di Gabriele Pieragalli per aver creato la coreografia, ringraziamo Lorenzo Trottolini Dj e Guglielmo Duranti Dj per aver creato la colonna sonora, ringraziamo Riccardo Morbidini, Leonardo Corgna e Giacomo Rampagni per la creazione di materiale fotografico e video e infine ringraziamo tutti gli amici che ci stanno supportando e che stanno partecipando alla #jointhecountdown challenge».TED, acronimo di technology, entertainment e design è una piattaforma internazionale dedicata alla diffusione di idee di valore, che aggrega le personalità più brillanti, curiose e interessanti del nostro tempo. Il suo motto, ‘ideas worth spreading’ (‘idee che meritano di essere diffuse’), identifica in modo chiaro la sua missione e la convinzione che le idee possano cambiare il mondo, il modo di viverlo e di abitarlo. Ted, curato da un’organizzazione interamente non profit, dopo la prima conferenza del 1984, ha dato vita a una grande community internazionale, continua a fornire ispirazione diffondendo, in oltre 100 lingue, iniziative e progetti multidisciplinari ed è la più importante piattaforma non profit mondiale di diffusione di idee di valore in tutti gli ambiti della società.